Le prime parole di Carlos Alcaraz dopo il successo in semifinale contro Jannik Sinner

Una grande battaglia soprattutto mentale. Alla fine è stato il giocatore ad averne di più dal punto di vista fisico a prendersi l'importante successo. Carlos Alcaraz si è garantito la finale del Roland Garros, quella che gli è sfuggita già nel 2023 a causa dei crampi contro Novak Djokovic, superando dopo 5 combattutissimi set un Jannik Sinner al quale gli sono mancate le energie nella fase clou del confronto, nonostante sia stato bravissimo a portarsi avanti 2-1.

Le parole a fine match

Intervistato da un suo connazionale, Alex Corretja, Carlitos si è soffermato su quanto bisogna soffrire in queste super sfide con una posta in palio molto alta: "Devi trovare la gioia nella sofferenza, questa è la chiave.

Ancora di più sulla terra battuta e al Roland Garros, con scambi lunghi e incontri che possono arrivare alle 4 ore di gioco. Come ho detto spesso al mio team, deve piacerti la sofferenza". Il giovane 21enne ha poi reso onore al suo avversario: "Le partite più dure che ho giocato nella mia finora breve carriera sono state con Jannik Sinner (agli Us Open nel 2022 e oggi).

Questo dimostra che grande giocatore è, con un team fantastico alle spalle. Spero di giocare tanti altri match come questi contro di lui" ha dichiarato. Tra i momenti cruciali della semifinale i crampi avuti dall'italiano a un dito della mano destra nel corso del terzo parziale, comunque strappato all'iberico: "Ho visto che stava facendo fatica, tutti e due abbiamo avuto i crampi.

Ho imparato dall’anno scorso quando ho affrontato Nole qui a Parigi: devi saper attendere che passi e nel frattempo lottare, provando magari ad accorciare gli scambi. Negli ultimi due set il livello si è alzato tanto, sono molto soddisfatto di quello che sono stato capace di fare".

Per finire, un ringraziamento speciale al numeroso pubblico del Philippe-Chatrier: "Agli spagnoli che sono qui, grazie mille per esserci stati. È un grande privilegio giocare una partita del genere su questo campo e vi aspetto tutti per la finale".