Sinner-Alcaraz, le chiavi tattiche della partita: l'analisi di coach Ferrero

Manca sempre meno al grande giorno e alla super semifinale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. È la partita che tutti aspettavano dopo aver scoperto il tabellone principale maschile: quella che vedrà opposti i due predestinati pronti a scrivere la storia del tennis a suon di vittorie, record e fantastici match.

Una rivalità capace di intrattenere già ora milioni di appassionati e che vivrà il suo nono capitolo alle ore 14:30 sul Court Philippe-Chatrier. In palio ci sarà la finale del Roland Garros e il primato nel computo degli scontri diretti, il cui score segna un indicativo 4-4.

Sinner-Alcaraz, le chiavi tattiche della partita: l'analisi di coach Juan Carlos Ferrero

Juan Carlos Ferrero, allenatore del tennista spagnolo, ha analizzato la semifinale contro Sinner parlando con i media come riportato da Punto de Break.

L'ex numero uno del mondo ha descritto le condizioni del suo assistito prima di soffermarsi sulle possibili chiavi tattiche della disputa. "Avambraccio? Penso che non sia mai bello avere un infortunio del genere. Ci ha reso un po' difficile poter giocare l'intera stagione sulla terra battuta, che per noi è sempre importante.

Oggi è al 95% come fiducia, è ancora difficile per lui colpire il dritto con quella naturalezza con cui lo colpiva prima. L'infortunio al braccio gli impone di prestare attenzione" , ha spiegato Ferrero. "È difficile stabilire chi sia il favorito in una partita così equilibrata.

Penso che Jannik sia migliorato molto su questa superficie e riesce a variare molto di più il gioco. Prima scendeva poco a rete, colpiva poche palle corte. Credo abbia avuto una grande crescita grazie agli allenamenti.

Siamo consapevoli che parliamo di un ragazzo che lavora molto. Anche se ha raggiunto la vetta del ranking e sarà numero uno, non si fermerà: cercherà di continuare a migliorare giorno dopo giorno, così come Carlos.

Chiaramente c'è una strategia. Senza avere una tattica chiara contro un giocatore come Sinner le cose diventano molto più complicate. Entrambi sanno come devono giocare; entrambi sono così bravi che molte volte non permettono al rivale di utilizzare quelle strategie.

Abbiamo le idee abbastanza chiare sulle cose che Carlos può fare per metterlo in difficoltà, ma sappiamo che Jannik è un giocatore completo" .