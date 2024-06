Alcaraz dedica uno splendido messaggio a Djokovic: "Tornerà più forte di prima"

"Sono davvero triste di annunciare che devo ritirarmi dal Roland Garros. Ho giocato con il cuore e ho dato tutto me stesso nella partita di ieri e purtroppo, a causa di uno na lacerazione al menisco mediale del ginocchio destro, io e la mia squadra abbiamo dovuto prendere una decisione difficile dopo un'attenta riflessione e analisi.

Auguro buona fortuna ai giocatori in gara questa settimana e ringrazio di cuore gli incredibili tifosi per tutto l'affetto e il continuo supporto. A presto. Con amore e gratitudine, Nole" .

, alla fine, ha dovuto alzare bandiera bianca e annunciare il forfait prima del quarto di finale contro

Il campione serbo ha vinto due durissime partite al quinto set ai danni di Lorenzo Musetti e Francisco Cerundolo rispettivamente al terzo turno e agli ottavi; in quest'ultimo caso, però, una scivolata ha peggiorato il problema al ginocchio che si è trasformato in un infortunio piuttosto grave.

La speranza è quella di rivedere Djokovic in campo già a Wimbledon, ma tutto dipenderà dal percorso che deciderà di seguire per risolvere la situazione. Rinunciare allo Slam londinese e, soprattutto, ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 sarebbe un colpo duro da digerire per il belgradese.

Carlos Alcaraz, il bellissimo messaggio a Novak Djokovic

Carlos Alcaraz, al termine della sfida con Stefanos Tsitsipas, ha voluto dedicare un bellissimo messaggio a Djokovic in conferenza stampa. "È sempre riuscito a recuperare rapidamente dagli infortuni ed è sempre tornato più forte di prima.

Gli auguro una pronta guarigione, spero che potremo goderci di nuovo il suo tennis il prima possibile. Sono rimasto sorpreso che si sia ritirato, perché ha finito per giocare molto bene contro Cerúndolo. Ma questo è il tennis.

È una grande delusione per tutti gli amanti del tennis non poterlo ammirare in semifinale" , ha dichiarato lo spagnolo.