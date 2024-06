Alcaraz risponde a Tsitsipas: "Ho sentito le lamentele, può pensare quello che vuole"

Il match tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas ha vissuto un momento di tensione nel secondo set - nello specifico durante il tie-break - quando il greco si è lamentato con la giudice di sedia per le urla emesse dal suo rivale dopo ogni colpo: a suo dire troppo intense e rumorose.

"Non mi lamento mai di questo ma è frustrante, subito prima di colpire sento ancora il suo grugnito" , ha detto il nativo di Atene.

Se Tsitsipas ha minimizzato l'accaduto elogiando con bellissime parole lo spagnolo in conferenza stampa, Alcaraz ha voluto approfondire il discorso e raccontare la sua versione dei fatti dopo la netta vittoria maturata con il punteggio di 6-3, 7-6( 3) , 6-4.

Alcaraz risponde a Tsitsipas: "Ho sentito le sue lamentele, è libero di pensare quello che vuole"

"Sono felicissimo di tornare a disputare le semifinali in questo torneo. Penso di arrivarci con più iducia dopo la bella partita giocata oggi contro Stefanos" , ha raccontato Alcaraz prima di commentare le affermazioni del suo avversario.

"Ho sentito le sue lamentele per le mie urla troppo prolungate durante gli scambi nel tie-break. Lui è libero di pensare quello che vuole, ma posso dire che non l'ho prolungato più del normale e che non avevo nessuna intenzione di disturbarlo" .

La semifinale tra Alcaraz e Jannik Sinner, che guarderà tutti dall'alto al basso nel ranking mondiale dal 10 giugno, si giocherà il prossimo venerdì sul Court Philippe-Chatrier.