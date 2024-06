"Tutti conoscevano il tabellone e tutti volevano vedere questa semifinale: anche io! " . Quando è stato sorteggiato il tabellone principale maschile del Roland Garros, gli appassionati hanno segnato sul calendario un giorno in particolare: venerdì 7 giugno.

La speranza era quella di assistere al nono capitolo della rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner; una rivalità destinata a diventare storia. Il mondo del tennis ha deciso di esaudire questo desiderio, perché lo spagnolo e l'italiano si ritroveranno l'uno contro l'altro con in palio un posto nella finale dello Slam parigino.

Entrambi hanno alzato il livello turno dopo turno raggiungendo le semifinali con grande fiducia: Alcaraz ha sconfitto nettamente Stefanos Tsitsipas, un altro dei maggiori inidiziati per la conquista del titolo; Sinner dominato l'incontro con Grigor Dimitrov.

Alcaraz e il match con Sinner: "Non sono il favorito. Sarò più nervoso del solito"

Alcaraz ha paralto proprio della sfida contro Sinner in conferenza stampa. "Ho molta voglia di affrontarlo, sarà una grande battaglia e mi piacerebbe passare in vantaggio negli scontri diretti.

Ha acquisito molta costanza quest'anno ed esprime sempre un altissimo livello di gioco in campo. Non sbaglia niente e colpisce in maniera incredibile la palla. Ti spinge costantemente al limite ed è molto diffiicile non fargli prendere l'iniziativa durante gli scambi" , ha spiegato il campione in carica di Wimbledon.

"Adoro misurarmi con lui, perché è un pensiero che mi fa svegliare sempre con la voglia di essere un giocatore migliore. Mi piace molto dover trovare nuove soluzioni nel corso delle partite contro di lui, come ho fatto anche a Indian Wells.

Penso di aver imparato molto da lui ogni volta che ci siamo affrontati. So che sto per imbattermi in una grande sfida, quindi non mi sento il favorito e sarò sicuramente un po' più nervoso del solito. Tutti conoscevano il tabellone e tutti volevano vedere questa semifinale: anche io!"