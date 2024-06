Carlos Alcaraz come Novak Djokovic al Roland Garros: il dato che li accomuna

Un travolgente Carlos Alcaraz ha battuto in tre set Felix Auger Aliassime. Un 6-3 6-3 6-1 senza appelli che dissipa qualsiasi dubbio sulle sue condizioni fisiche. Lo spagnolo ha concesso davvero poco al tennista di Montreal, che non credeva potesse subire un passivo così pesante.

Di nuovo quarti di finale dunque per il numero tre del mondo, così come lo scorso anno e due anni fa. Carlos è il più giovane giocatore a raggiungere i quarti di finale a Parigi in tre anni consecutivi da Novak Djokovic tra il 2006 e il 2008.

Numeri impressionanti che fanno di lui uno dei giocatori più precoci della storia di questo sport.

3 - Carlos Alcaraz is the youngest player to reach the quarterfinals of Roland Garros in three consecutive years since Novak Djokovic between 2006-08. Follower. #rolandgarros | @rolandgarros @atptour pic.twitter.com/RoHDyzDpI6 — OptaAce (@OptaAce) June 2, 2024

Le parole di Alcaraz in conferenza

Al 21enne murciano non basta però questo piazzamento. Il suo obiettivo è vincere per la prima volta questo prestigioso Slam: "Dal primo turno ho capito che avrei potuto competere contro i migliori, che avrei potuto ottenere un grande risultato.

Raggiungere i quarti in un Major è molto bello. Ma se pensassi ai quarti come a un buonissimo risultato, sarei un giocatore mediocre. Voglio sempre di più. Sto già pensando - insieme al mio team - a cosa possiamo fare nella prossima partita per raggiungere le semifinali.

Puntiamo a vincere il torneo, qualsiasi altro risultato mi lascerebbe un sapore agrodolce. Con il passare dei giorni e dei turni il livello aumenta, così come la fiducia. Il problema al braccio è praticamente dimenticato, perché mi trovo sempre più a mio agio anche con il dritto.

Mi sento sempre meglio e, ora, credo di poter essere al livello dei migliori e fare un buon lavoro qui" , ha detto Alcaraz in conferenza stampa. Al prossimo turno Alcaraz si troverà di fronte Stefanos Tsitsipas, con il quale ha un bilancio nettamente positivo: "I precedenti sono andati moto bene.

Non ha ancora vinto contro di me, questo significa che il mio gioco è efficace. Però è passato un po' di tempo dall'ultima partita. Avere gli scontri diretti a favore non vuol dire che batterai un giocatore.

Dico sempre che impari molte più cose dalle sconfitte che dalle vittorie. Sono sicurò che proverà a fare qualcosa di diverso. Sarà una partita dura sia fisicamente che mentalmente" , ha concluso.