Alcaraz: "L'obiettivo è vincere il torneo. Tsitsipas? Sarà una partita molto dura"

Carlos Alcaraz sta provando a cancellare tutti i dubbi sorti alla vigilia del Roland Garros per il problema all'avambraccio che non gli ha permesso di competere a Montecarlo e a Roma. Partita dopo partita, lo spagnolo ha alzato il livello dimostrando di poter ambire alla Coppa dei Moschettieri.

Alcaraz ha raggiunto per la terza volta i quarti di finale a Parigi battendo nettamente Felix Auger-Aliassime e sarà atteso ora da quella che si preannuncia una vera battaglia contro Stefanos Tsitsipas. Il campione in carica di Wimbledon ha sconfitto il greco cinque volte su cinque e dominato l'unico precedente disputato al Roland Garros lo scorso anno.

Alcaraz: "L'obiettivo è vincere il Roland Garros. Tsitsipas? Partita dura fisicamente e mentalmente"

"Dal primo turno ho capito che avrei potuto competere contro i migliori, che avrei potuto ottenere un grande risultato.

Con il passare dei giorni e dei turni il livello aumenta, così come la fiducia. Il problema al braccio è praticamente dimenticato, perché mi trovo sempre più a mio agio anche con il dritto. Mi sento sempre meglio e, ora, credo di poter essere al livello dei migliori e fare un buon lavoro qui" , ha detto Alcaraz in conferenza stampa.

"Sei quarti di finale consecutivi nei tornei del Grande Slam? Raggiungere i quarti in un Major è molto bello. Ma se pensassi ai quarti come a un buonissimo risultato, sarei un giocatore mediocre. Voglio sempre di più.

Sto già pensando - insieme al mio team - a cosa possiamo fare nella prossima partita per raggiungere le semifinali. Puntiamo a vincere il torneo, qualsiasi altro risultato mi lascerebbe un sapore agrodolce" . Sulla partita con Tsitsipas ha aggiunto: "I precedenti sono andati moto bene.

Non ha ancora vinto contro di me, questo significa che il mio gioco è efficace. Però è passato un po' di tempo dall'ultima partita. Avere gli scontri diretti a favore non vuol dire che batterai un giocatore.

Dico sempre che impari molte più cose dalle sconfitte che dalle vittorie. Sono sicurò che proverà a fare qualcosa di diverso. Sarà una partita dura sia fisicamente che mentalmente" .