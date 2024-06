"Tu, Djokovic o Sinner?" - Carlos Alcaraz si espone sui favoriti al Roland Garros

Carlos Alcaraz è tornato a mostrare un livello altissimo di tennis sul Philippe-Chatrier. Un buonissimo Sebastian Korda ha cercato di lottare fino all'ultimo ma si è dovuto arrendere in tre combattuti set al giovane spagnolo, che continua la sua cavalcata al Roland Garros.

Intervistato al centro del campo da Mats Wilander al termine del match, il numero 3 del mondo si è detto soddisfatto della prestazione mostrata: "Sono molto contento di come ho giocato. Non ho avuto alti e bassi di concentrazione e c'è stato un momento in cui mi sono completamente dimenticato del disagio al braccio e ho iniziato a colpire con il dritto in modo del tutto normale.

Il mio avambraccio continua a migliorare e per questo sono fiducioso" ha commentato. L'ex tennista gli ha comunicato come siano stati ben 21 i dropshot effettuati nel corso della battaglia. La reazione del nativo di Murcia è stata questa: "Wow, non sapevo ce ne fossero stati così tanti.

Mi sento a mio agio con quello scatto e penso che abbia avuto molto a che fare con il mio successo. Fanno parte del mio stile e sono felice avere un tennis vario con cui sorprendere i rivali".

Dal servizio ai favoriti per il titolo

Lo svedese si è accorto di qualche piccolo cambiamento nella meccanica del servizio da parte dell'iberico: "Abbiamo lavorato per rendere i miei movimenti più fluidi, ho cambiato il modo in cui lancio la palla e cerco di colpirla più in alto.

Sono piccoli accorgimenti che credo possano tornarmi utili. Non è niente di drastico, ma è una variazione che può aiutarmi a migliorare" ha rivelato. Alcaraz si è esposto anche su chi siano i favoriti per il titolo: "Penso ancora che qui ci sia una lunga lista di giocatori che possano diventare campioni.

È vero che Sinner, Djokovic e io stiamo prendendo ritmo e fiducia man mano che i turni passano. Però tutto può succedere, c'è grande equilibrio e il livello delle partite che si prospettano adesso, a partire dagli ottavi, sarà molto alto e impegnativo per tutti" ha concluso nell'intervista.