Uno dei match di terzo turno più interessanti del Roland Garros vedrà opposti Carlos Alcaraz e Sebastian Korda. I due si sono affrontati - includendo anche la partita disputata alle Next Gen ATP Finals - quattro volte in carriera e lo spagnolo è avanti 3-1 nel computo degli scontri diretti.

Il bilancio è però in perfetta parità sulla terra battuta: Alcaraz ha vinto proprio a Parigi nel 2022; Korda a Montecarlo lo stesso anno. L'americano ha ricordato proprio l'unico precedente giocato al Roland Garros descrivendo quell'incontro come un "incubo" .

Sebastian Korda ricorda l'ultima partita contro Carlos Alcaraz a Parigi: "Un incubo"

"Non c'è dubbio che Carlitos sia uno dei migliori giocatori al mondo sulla terra battuta, quindi chiaramente sarà difficile batterlo.

Due anni fa ci siamo affrontati qui, sempre al terzo turno, ed è stato un incubo per me. Spero solo che questa volta sarà tutto diverso" , ha detto Korda in conferenza stampa. "Condizioni di gioco? Preferisco che faccia caldo, affinché la mia palla possa rimbalzare più alta e il mio servizio fare più danni.

Mentalmente è difficile giocare in condizioni che non giovano al mio gioco, ma sono soddisfatto delle mie prestazioni finora nel torneo" . Korda ha infine parlato della sua collaborazione sportiva con Radek Stepanek.

"Lui mi conosce meglio di chiunque altro, perché mio padre lo ha allenato per 15 anni. Siamo come una famiglia. Da quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, il mio tennis è migliorato molto. Solo lo sfortunato infortunio al polso mi ha impedito di ottenere risultati migliori.

Ma credo che tutto il lavoro che stiamo facendo inizierà a dare presto a dare i suoi frutti in termini di successi" .