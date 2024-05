McEnroe pazzo di Carlos Alcaraz: "È il migliore che abbia mai visto alla sua età"

In più di un'occasione, John McEnroe ha dimostrato di nutrire una profonda stima nei confronti di Carlos Alcaraz. L'ex campione americano, ai microfoni di Eurosport, ha ribadito un concetto già espresso in precedenza affermando che il campione in carica di Wimbledon sia il migliore che abbia mai visto alla sua età.

Un grande complimento che arriva da uno dei giocatori che ha fatto la storia di questo sport e che Alcaraz saprà sicuramente apprezzare. Il 21enne ha saltato il torneo di Roma per risolvere i problemi all'avambraccio e al Roland Garros darà vita a un interessante match di terzo turno contro Sebastian Korda.

McEnroe su Carlos Alcaraz: "È il migliore che abbia mai visto alla sua età"

"Adoro guardare Carlos Alcaraz giocare. È il miglior tennista che abbia mai visto alla sua età. Dobbiamo seguirlo di più in questo torneo nei prossimi anni.

Gioca alla grande, anche se a volte sembra indeciso. Quando lascia andare il suo dritto è uno dei migliori che abbia mai visto. È un colpo meraviglioso. Quando avevo la sua età anche a me piaceva divertirmi in campo.

Direi che a tutti i suoi rivali piace l'atteggiamento che ha" , ha detto McEnroe. "È pazzesco il modo in cui riesce a gestire gli alti e bassi. È molto bello da vedere. La sua più grande qualità è riuscire a sorridere nei momenti di tensione.

Spero che questo possa contagiare altri giocatori. Non credo che Carlos abbia basse aspettative. Novak Djokovic ha detto di essere arrivato con basse aspettative e grandi speranze. Cosa significa per lui? Perdere in finale? Per i migliori giocatori la storia è diversa. Se Carlos è in salute, direi che può battere chiunque su qualsiasi superficie” .