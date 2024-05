Alcaraz: “Le condizioni non aiutano il braccio. Alti e bassi? La penso come Djokovic”

Vittoria con qualche difficoltà per Carlos Alcaraz, che al secondo turno del Roland Garros cede un set all’olandese Jesper De Jong ma riesce comunque a portare a casa la partita. Finisce 6-3 6-4 2-6 6-2 per il giovane spagnolo, che in conferenza stampa ha riflettuto sul suo stato attuale e sui blackout durante la partita contro il tennista olandese.

Le parole di Carlos Alcaraz

Alcaraz ha spiegato di non sentirsi il favorito a Parigi. “Non lo so. Come ho detto, meno tempo si passa in campo e meglio è per stare bene fisicamente e recuperare meglio per il turno successivo.

Ma non avendo molto ritmo, cerchiamo di guardare al lato positivo. Questi momenti di nervosismo, di punti, di set giocati, penso che mi facciano bene per prendere più ritmo. Ma non vi dirò se sono più o meno favorito rispetto a ieri”.

Sulla partita contro De Jong. “Ci sono stati molti alti e bassi nella partita. Ho giocato un ottimo tennis nel primo e nel secondo set, credo. Un buon livello. Poi è stato difficile per me essere fisicamente ad alta intensità.

Sono calato. Lui ovviamente ha giocato un buon tennis, con un'intensità piuttosto alta, che non mi ha aiutato a entrare in partita il prima possibile. Alla fine è stato un terzo set molto brutto da parte mia. E nel quarto set, come ho detto, ho lottato.

Ma la verità è che è stato un match con molti alti e bassi da parte mia” ha dichiarato lo spagnolo. Le condizioni del braccio. “Il mio braccio sta bene. La verità è che non ho notato nulla per il mio braccio, ma ovviamente questo tipo di condizioni non aiutano affatto.

L'umidità, la palla diventa troppo grande, è difficile muoverla, è difficile fare dei vincenti, i punti diventano sempre più lunghi. Personalmente, ho avuto un po' di timore su come sarebbe andato il mio braccio, su come avrebbe reagito, ma tutto è andato molto bene.

Quindi non do la colpa degli alti e bassi al mio braccio, ma a me, non c'è altro modo” ha chiarito il due volte campione slam. Lo spagnolo ha poi parlato delle sue condizioni mentali, citando le recenti dichiarazioni di Novak Djokovic.

“Non direi che ero distratto, ma mi ci è voluto un set o un set e mezzo per tornare in partita. Djokovic ha già detto che alla fine è impossibile stare dalla prima all'ultima palla senza un momento negativo, senza alti e bassi.

Ma se questo può durare solo una partita, è molto meglio se dura un set e mezzo. Quindi è su questo che dobbiamo lavorare: che non duri così tanto e che si possa tornare il prima possibile. Non credo che si tratti di distrazione, ma di mancanza di energia.

Ci sono momenti in un Grande Slam in cui è un po' più difficile avere un alto stato di energia, quindi è questo che dobbiamo cambiare” ha concluso Alcaraz.