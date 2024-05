Carlos Alcaraz pensa al Masters 1000 di Roma ma ammette: "Devo lavorare duramente"

Carlos Alcaraz è tornato in campo al Masters 1000 di Madrid dopo aver saltato i torneo di Montecarlo e Barcellona a causa del problema all'avambraccio destro. Il tennista spagnolo non è stato esplosivo come nella maggior parte delle partite disputate nel Tour e ha ammesso di aver pensato alle condizioni del suo braccio ogni volta che colpiva la palla con il dritto.

Alcaraz non ha avuto la possibilità di esprimersi al meglio e si è arreso a un'ottima versione di Andrey Rublev ai quarti di finale con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2. Il fenomeno di Murcia crede che il lavoro da fare per ritrovare fiducia in vista degli Internazionali BNL d'Italia e il Roland Garros sia ancora molto.

Carlos Alcaraz pensa al torneo di Roma ma ammette: "Devo lavorare duramente"

"Ho ancora molta strada da fare. A Madrid pensavo costantemente alle condizioni del mio braccio ogni volta che colpivo un dritto, quindi dovrò lavorare duramente nei prossimi giorni per giocare il torneo di Roma dopo aver ottenuto questo risultato.

Parto con buone sensazioni, ma devo continuare a migliorare. Penso che potrò giocare a Roma" , ha detto Alcaraz in conferenza stampa. Lo spagnolo - a Madrid - ha prestato una discreta attenzione alle giocate da eseguire ed è apparso decisamente più prudente.

"Sono consapevole di essere diventato numero uno del mondo grazie a quel gioco divertente che tanto mi caratterizza, ma è anche vero che sto crescendo e sto prendendo coscienza di altri aspetti che prima ignoravo: sia in campo che fuori. Forse non avevano importanza per me prima. So che devo gestire tutte le situazioni con maturità" .