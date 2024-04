Carlos Alcaraz fa 14 vittorie di fila a Madrid: "Meraviglioso eguagliare Rafa Nadal"

Ancora al terzo set, con un finale thriller, ma sempre con lo stesso epilogo. è ancora Carlos Alcaraz ad imporsi in casa in una lottatissima sfida contro Jan-Lennard Struff, bissando a Madrid il successo dello scorso anno, quando i due si affrontarono in finale.

Questa volta il tedesco si è dovuto arrendere agli ottavi del Master 1000 madrileno, ma anche questa volta riuscendo a portare il numero tre del mondo fino al set decisivo e, in alcuni momenti, dando l’impressione di poter compiere l’impresa.

Finisce 6-3 6-7(5) 7-6(4) per il 20enne iberico, che ai quarti di finale affronterà Andrey Rublev. In conferenza stampa il tennista murciano ha commentato la battaglia contro il tedesco, rivelando i suoi obiettivi per il prosieguo del torneo

Le parole di Carlos Alcaraz

Lo spagnolo ha fatto un po' di stretching durante la partita.

"C'è stato un attacco di panico da parte del mio fisioterapista e della squadra, ma la verità è che ho finito molto bene. Ci sono momenti in cui inconsciamente stringi il dritto e hai qualche dubbio, ma va bene così" ha spiegato Alcaraz.

Sulle sensazioni di giocare a Madrid. "Gioco in casa davanti alla mia gente e l'affetto che ricevo qui è fuori dal comune. Aspetto tutto l'anno per giocare questo torneo". Il due volte campione slam ha poi parlato della vittoria su Struff.

"La verità è che è stato incredibile per me giocare a questo livello per quasi tre ore, difficile gestire le emozioni durante la partita. Ho sentito la tensione fino all'ultimo punto e questo ha causato gli alti e bassi che ho avuto.

Ma questo è il tennis e bisogna affrontare questo tipo di cose. Sono riuscito a gestire le mie emozioni alla fine del match e avrò un'altra possibilità nel prossimo turno”. Eguagliato Rafa Nadal con la striscia vincente di 14 partite a Madrid.

"È un grande risultato farlo in un posto così speciale come Madrid. Appartenere alla storia del torneo con Rafa è meraviglioso" ha dichiarato lo spagnolo. Alcaraz vedràil Real Madrid o Nadal? "Avrò una multisala con il Madrid in una grande, ma ovviamente ci sarà anche la partita di Rafa".

Lo spagnolo ha poi aggiunto: "Una volta vinti tre match, posso pensare solo a vincere il titolo". Il 20enne iberico ha concluso parlando della possibilità di giocare in doppio con Nadal prima dei Giochi. "Ne abbiamo parlato, ma sarà difficile per noi giocare perché abbiamo due tornei molto importanti sulla terra battuta come Roma e Roland Garros”.