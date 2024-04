Carlos Alcaraz aggiorna sulle sue condizioni fisiche: "Ancora non mi fido"

Carlos Alcaraz dopo aver battuto nei sedicecimi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid il brasiliano Thiago Seyboth Wild non lancia messaggi del tutto tranquillizzanti ai suoi tifosi. Rimane ancora estremamente cauto sulle proprie condizioni fisiche e conferma di non sentirsi ancora al 100%.

Alcaraz - che si è ritirato senza giocare a Monte-Carlo e a Barcellona - in questo torneo è al rientro e ora il prossimo avversario del tennista spagnolo si chiama Jan-Lennard Struff. Il tennista spagnolo in conferenza stampa ha detto che al momento si sente bene fisicamente ma il suo avambraccio non è ancora al 100%.

"Non mi fido ancora dell'avambraccio, ha detto Alcaraz dopo il successo contro il tennista brasiliano, ci penso ancora. Non dico che ho dei dubbi, ma è ancora nella mia mente. L'avambraccio non mi dà problemi, ma ci sono ancora quei pensieri su come andrà.

Quei pensieri ci metteranno un po' a svanire e questo è ciò a cui pensiamo giorno per giorno". Ci sono anche però delle note positive nel suo gioco: "Sono molto contento di come sto colpendo il diritto: rilassato, in avanti e facendo correre la palla.

Alla fine, amo competere e dare il massimo, contro Seyboth Wild è andata molto bene ma per ora l’importante è non farmi del male".

Carlos Alcaraz parla delle condizioni al torneo di Madrid e del prossimo avversario Jan Lennard Struff

Alcaraz che ha detto di trovarsi bene nelle condizioni di gioco presenti al torneo di Madrid nel quale si sente a suo agio e per il quale non ha avuto problemi di adattamento, ha anche parlato del prossimo rivale: "Conosco il livello di Struff, so com'è il suo gioco. Dovrò giocare ad un buon livello e farlo sentire a disagio".