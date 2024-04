Alcaraz e quel commento sulla corsa di Jannik Sinner a Madrid: "Non è abituato"

Nonostante tutti i dubbi della vigilia, in questo momento sembrano essere Carlos Alcaraz e Jannik Sinner i principali favoriti alla vittoria finale del titolo al Mutua Madrid Open. I due migliori giovani del circuito continuano a dimostrare un livello superiore alla concorrenza e potrebbero, a dispetto di ogni pronostico, davvero arrivare entrambi fino in fondo alla competizione.

Per quanto riguarda lo spagnolo le perplessità riguardavano i problemi all'avambraccio, che comincia pian piano a superare accumulando minuti in campo. L'italiano ha invece affermato a più riprese l'intenzione di sfruttare la manifestazione per prepararsi agli appuntamenti, per lui più importanti, di Roma e del Roland Garros, ma la sua avventura è iniziata piuttosto bene.

Alcaraz sui favoriti a Madrid

L'iberico si è soffermato sulla corsa dell'altoatesino e ha parlato delle sue possibilità di vincere il trofeo in conferenza stampa: "Jannik non è abituato a giocare qui.

È mancato l'anno scorso e non gioca in questo torneo dal 2022. Quindi non so come sia il suo gioco con l'altitudine, ma il primo turno è stato impressionante. Lo vedo come il giocatore favorito per vincere tutte le competizioni a cui partecipa.

Io cercherò di giocare il mio miglior tennis e di non fargli vincere altri titoli (sorridendo), ma in questo momento è difficile perché non sono al 100%. Se continuerà a giocare a questi livelli, sarà il favorito ovunque" ha dichiarato.

Alcaraz ha poi parlato delle differenze tra le varie superfici: "Sono cresciuto giocando sulla terra battuta e probabilmente i miei colpi si adattano piuttosto bene alla terra. Ma se gioco sull'erba, se gioco sul cemento adatto il mio gioco, il mio stile, i miei colpi su quella superficie.

Probabilmente, se guardi le mie partite o il mio tennis, non sembra che io sia uno specialista della terra battuta. Voglio andare a rete e cerco di giocare vincenti senza troppo top spin" ha evidenziato.