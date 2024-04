"Come immagini il tennis senza Rafael Nadal? " . Dopo l'esordio vincente al Masters 1000 di Madrid, è stata posta questa dura domanda a Carlos Alcaraz. Considerando la sua età e il luogo in cui è nato, non è difficile comprendere chi sia il tennista che l'attuale numero tre del mondo ha seguito e ammirato sin da bambino.

Crescere nel mito di Nadal è ancora più facile quando nasci in Spagna. È quello che è accaduto ad Alcaraz, che ha potuto assistere ad alcune delle grandi imprese compiuto dal 22 volte campione Slam.

Il suo sogno è partecipare al torneo di doppio dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 insieme al suo idolo; un sogno avvalorato dallo stesso Nadal.

Carlos Alcaraz: "Non riesco a immaginare il tennis senza Rafael Nadal"

"Non voglio ancora immaginarlo.

Come ogni fan di Rafa e del tennis in generale, nessuno riesce a immaginare il circuito senza Rafa. Personalmente, voglio godermi Rafa il più possibile: ogni volta che entra in campo, ogni volta che potrà competere.

So che vuole sentirsi competitivo e provare a vincere: è questo ciò che lo motiva" , ha spiegato Alcaraz in conferenza stampa. "Ogni volta che scenderà in campo, sarò lì a godermi le sue partite.

Dobbiamo pensare solo a vivere il momento" . Il 20enne di El Palmar ha infine descritto l'ottimo rapporto con le condizioni di gioco presenti a Madrid. "L'altura ha un impatto positivo sul mio tennis. Anche da bambino ho giocato molte volte a Madrid.

Penso che il mio stile di gioco si adatti molto bene all'altura. Giocare in casa, inoltre, è sempre speciale. Ti conferisce grande energia e ti spinge a dare sempre il massimo. Anche questo mi aiuta ad avere una marcia in più qui" .