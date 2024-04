Carlos Alcaraz: "Ho deciso ieri di giocare. Per ora non penso a vincere il torneo"

"Ieri ho deciso di giocare. Alla fine ho raggiunto Madrid senza allenamenti. Nell'ultima settimana non ho preso in mano la racchetta e sono venuto qui senza sapere cosa sarebbe successo. Con il passare dei giorni sono riuscito ad allenarmi con maggiore intensità e ieri pomeriggio, dopo aver giocato un set contro Daniil Medvedev, mi sono sentito pronto" .

Carlos Alcaraz ha rivelato di aver sciolto le riserve solo a poche ore dal suo primo match al Masters 1000 di Madrid. Un esordio che lo ha visto travolgere un timido Alexander Shevchenko con il punteggio di 6-2, 6-1. Lo spagnolo è stato costretto a saltare i tornei di Montecarlo e Barcellona per un problema al braccio destro; problema non risolto del tutto ma che non gli ha creato grandi difficoltà quest'oggi.

Carlos Alcaraz: "Ho deciso solo ieri di giocare. Per ora non penso a vincere il torneo"

"Il mio fisioterapista mi ha detto di indossare la protezione e io l'ho fatto. Non mi ha spiegato esattamente come mi aiuta, ma mi fido ciecamente di lui e obbedisco.

Mi sono sentito bene in campo. Non ho avvertito nulla, anche se ci penso ogni volta che colpisco con forza o tiro un dritto. Sono sorpreso di essere riuscito a esprimere un livello così alto oggi. La cosa principale erano le mie sensazioni e sono felice di non aver notato nulla di strano" , ha detto Alcaraz in conferenza stampa.

"Ho cercato di giocare in maniera più rilassata anche se va un po' contro la mia essenza. Ma in questo momento preferisco giocare con questa intensità. Per ora non voglio pensare a vincere il torneo, mi concentro partita dopo partita.

Voglio sempre vincere quando scendo in campo, ma ora la cosa più importante è non avere dolore al braccio. Al minimo avviso, dubito che continuerei a giocare" .