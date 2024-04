Carlos Alcaraz sugli infortuni: "Quando avvengono spesso ti fai domande"

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz è uno dei tennisti più attesi per il Masters 1000 di Madrid, torneo dove difende il titolo e dove resta comunque l'idolo di casa. La presenza del fenomeno spagnolo è rimasta in bilico fino alla fine, ma Alcaraz ci sarà e in queste ore ha rilasciato una bella intervista ai microfoni di Marca.

Ecco le sue parole nello specifico: "Dopo Montecarlo avevo grande frustrazione, avevo deciso di giocare quel torneo e invece l'infortunio mi ha frenato. Quando ti fai male non arrivano mai pensieri positivi ed è stato davvero frustrante".

Carlos è giovanissimo ma nonostante ciò ha subito tanti infortuni nel corso della sua carriera: "Se mi preoccupano i tanti stop? Beh, la verità è che si mi preoccupano anche perché non capisco.

Dormo e mangio bene, mi alleno bene ma alla fine dobbiamo fare comunque i conti con gli infortuni. Ho 20 anni e ho il bisogno che il corpo si adatti a questo ritmi, penso che prendendomi cura di me stesso le cose miglioreranno, va detto che non capisco tutto ciò.

Come va il braccio? Dopo l'allenamento di ieri penso che le cose vadano meglio, ho aumentato l'intensità e affrontato uno sparring partner, sono molto più tranquillo dopo l'ultimo allenamento e anche Ferrero mi ha detto di colpire senza problemi.

Io sono ancora un po' incerto quando colpisco la palla con il dritto", la chiusura del tennista. Alcaraz farà il debutto nel Masters 1000 di Madrid contro il tennista Alexander Shevchenko, una prova subito non semplice dove potrà testare le sue condizioni.