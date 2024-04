Carlos Alcaraz stupisce tutti: "La prima volta che ho giocato contro Rafael Nadal..."

Sono tre gli scontri diretti affrontati uno contro l'altro da Carlos Alcaraz e Rafael Nadal. A pochissimo tempo dai loro rispettivi esordi nel Master 1000 di Madrid, il giovane spagnolo ha rivelato in un'intervista rilasciata a Eurosport quali siano state le sensazioni che ha provato quando ha giocato per la prima volta nel circuito Atp con il campione connazionale dall'altra parte della rete.

Era il 5 maggio 2021, proprio nella capitale iberica, e Rafa ha saputo imporsi in modo piuttosto netto ai danni del giovanissimo di Murcia col punteggio di 6-1, 6-2. A tre anni da quella partita, Carlitos ha rivelato: "Avevo paura, ero spaventato addirittura dalla sua presenza, dall'atmosfera che si respirava" ha evidenziato.

Inoltre, il numero 3 del mondo ha sottolineato come sia stata una situazione in cui ha imparato ed è migliorato tantissimo, tanto da batterlo l'anno dopo a Indian Wells (6-4, 4-6, 6-3). Ecco il video con le interessanti dichiarazioni espresse dal 20enne.

"Eu estava tão assustado" 😨



Carlos Alcaraz na primeira vez que jogou Rafael Nadal 😅 🎾"



📽️ | eurosport via instagram reels pic.twitter.com/Xoivuwuc3G — Carlos Alcaraz Brasil (@carlosalcarazbr) April 24, 2024

I due si sono incrociati anche nel 2022 a Madrid e in questa occasione è stato il giocatore allenato da Juan Carlos Ferrero a uscirne vincitore.

Nell'edizione 2024 il derby spagnolo molto atteso dai fan potrà realizzarsi solo in finale e appare un'ipotesi parecchio remota. Oltre a considerare le condizioni di Rafa, che ha ammesso a più riprese di avere il Roland Garros come solo e unico obiettivo per il quale battersi "fino alla morte", Carlitos è attualmente in dubbio per partecipare all'evento del Mutua Madrid Open.

Alcaraz non ha infatti risolto i problemi all'avambraccio destro e continua ad accusare dolore. Nel frattempo, però, mercoledì i due beniamini del pubblico iberico si sono allenati sui campi adiacenti della Caja Magica.

La folla si è accalcata per osservare contemporaneamente le due stelle spagnole in azione.