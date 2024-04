Quando nasci in Spagna e sogni di fare il tennista, è impossibile non prendere come punto di riferimento Rafael Nadal. Il maiorchino ha fatto la storia del tennis e, all'età di 37 anni, sta provando a regalarsi ancora la possibilità di competere nei più importanti tornei del Tour nonostante i numerosi problemi fisici occorsi negli ultimi mesi.

Nadal è tornato in campo a Barcellona ed è stato eliminato al secondo turno da Alex de Minaur. Il 22 volte campione Slam ha preferito non spingere al massimo per non mettere a rischio il suo corpo e, in conferenza stampa, spiegato che se esiste un evento in cui dare tutto è il Roland Garros.

Carlos Alcaraz e l'idolo Rafael Nadal: "È una persona che ammiro molto"

Carlos Alcaraz non ha mai nascosto la profonda ammirazione che nutre nei confronti di Nadal. Nel Media Day del Masters 1000 di Madrid, il giocatore classe 2003 ha parlato proprio del suo idolo e del ritiro di Garbine Muguruza.

"Sono stati dei grandi riferimenti nel tennis spagnolo, così come a livello internazionale. Rafa ha ottenuto tantissimo e ci ha insegnato molte cose attraverso il suo spirito. Adoro vederlo giocare, è una persona che ammiro e ogni volta che scende in campo cerco di vedere le sue partite" , ha raccontato Alcaraz.

"Ai Laureus ho parlato un po' con Garbine, che ha annunciato il ritiro. È impossibile non ammirarla dopo tutto quello che ha fatto per il tennis spagnolo. Finale a Madrid tra me e Nadal? Sarebbe grandioso. Giocare la finale a Madrid contro Rafa sarebbe magico per tutti.

Spero che accada, ma il tennis è complicato. Ogni partita è diversa e non possiamo mai dare nulla per scontato. So che entrambi combatteremo in ogni match" .