Alcaraz: "Non so se giocherò a Madrid. Jannik Sinner è il tennista da battere"

Sono due i temi principali di cui ha parlato Carlos Alcaraz nel corso del Media Day del Mutua Madrid Open: le sue condizioni fisiche e i tennisti che avranno la possibilità di fare bene sulla terra rossa. Lo spagnolo ha saltato i tornei di Montecarlo e Barcellona a causa di un problema al braccio destro.

In entrambi gli eventi, il due volte campione Slam ha provato ad allenarsi e poi deciso di non scendere in campo per non peggiorare la situazione. Le cose sembrano andare meglio - almeno stando a quanto riferito dai media locali - ma Alcaraz non si è voluto sbilanciare e ha messo in dubbio la sua partecipazione al Masters 1000 di Madrid, torneo in cui difende il titolo.

Alcaraz: "Non so se giocherò a Madrid. Jannik Sinner è il giocatore da battere"

"Mancano ancora diversi giorni alla mia prima partita. Oggi mi sono allenato più intensamente, le cose stanno andando bene e ho buone sensazioni.

Ma non voglio avere fretta o dare nulla per scontato, perché l'ho già fatto a Barcellona e poi è successo quello che è successo. Non posso dire che giocherò al 100% . In questo momento, con le sensazioni provate questa mattina e la mia mentalità, mi accontenterei di giocare tre o quattro partite” , ha spiegato Alcaraz.

"Mi ha fatto molto male non esserci a Monte-Carlo e Barcellona, soprattutto in quest'ultimo caso: giocare in casa è speciale. Ma sono una persona che cerca sempre di pensare positivo e, quando ho annunciato che non avrei partecipato al torneo di Barcellona, mi sono subito messo al lavoro per recuperare ed essere qui a Madrid.

Ho tanta voglia di tornare in campo" . Lo spagnolo ha infine dimostrato di aver le idee chiare sulla lista dei maggiori indiziati per la vittoria finale nei prossimi importanti tornei sul rosso. "Casper Ruud e Stefanos Tsitsipas sono in un ottimo momento di forma e hanno raggiunto la finale sia a Monte-Carlo che a Barcellona.

Sono in fiducia, questa è la cosa più importante per me. Ovviamente c'è Jannik Sinner e altri grandi giocatori che possono metterti nei guai. Loro due e Sinner sono i giocatori da battere su questa superficie" .