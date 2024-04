Ferrero avvisa riguardo i problemi di Carlos Alcaraz: "Il calendario non aiuta"

I suoi recenti forfait hanno preoccupato i tifosi, Carlos Alcaraz è giovanissimo ma è costantemente alle prese con problemi fisici. Il talento murciano ha la tendenza a vincere e andare avanti in un torneo, ma spesso dover fare i conti con infortuni (di tutti i tipi) che lo hanno costretto tra l'altro a saltare un paio di tornei.

Alcaraz è scivolato in terza posizione, si è anche leggermente allontanato da Sinner ma è pronto a tornare in campo. Lo spagnolo ha recuperato e sarà in campo come testa di serie numero due a Madrid, partirà al secondo turno contro il vincente tra il francese Arthur Rinderknech e Alexander Shevchenko.

C'è curiosità per lo spagnolo che intanto è stato tra i protagonisti ai Laureus Awards dove ha premiato la stella del Real Madrid Joel Bellingham. Durante l'evento ha parlato anche Juan Carlos Ferrero, coach del giovane talento spagnolo.

Ferrero ha sottolineato (come ha fatto anche Alcaraz) le buone sensazioni degli ultimi allenamenti e il fatto che il suo atleta si sta allenando nel miglior modo possibile. Poi Ferrero ha proseguito spiegando, intervistato all'evento: "Purtroppo il fitto calendario nel circuito significa che ogni piccolo stop fisico può costringerlo a saltare diversi tornei, Alcaraz deve imparare da questa situazione".

Anche Sinner ad inizio carriera aveva numerosi problemi fisici ma l'azzurro recentemente sembra essere ben pronto fisicamente e non avere più di questi problemi. La rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è solo alle prime armi ma i due vengono visti come i principali eredi dei Big Three.

Al momento i due sono a pari merito nei precedenti, quattro pari, e in tanti sperano in una finale con i due assoluti protagonisti. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, siamo all'inizio di una grande rivalità, ovviamente infortuni permettendo.