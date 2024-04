Carlos Alcaraz corre verso il ritorno a Madrid: il messaggio social parla chiaro

Sono ore di attesa per sapere se Carlos Alcaraz parteciperà o meno al Masters 1000 di Madrid. il 20enne di Murcia dopo aver dato forfait prima a Monte-Carlo, e poi a Barcellona, ha una voglia matta di rientrare e riprendere quella corsa verso la conferma del titolo, che non ha potuto difendere questa settimana.

L’ex numero uno ha pubblicato nelle scorse ore un video che fa ben sperare i suoi tifosi. Immagini nelle quali il giovane campione scivola sulla terra senza racchetta simulando tutti i colpi del suo repertorio. Una didascalia allegata al post in particolare fa presagire buone notizie in arrivo: “Lavorando per arrivare a Madrid”, ha scritto.

Nel caso in cui Alcaraz dovesse prender parte al torneo da lui vinto nelle ultime due edizioni, partirebbe come seconda testa di serie, alle spalle di Jannik Sinner. Nessuna sfida con l’azzurro prima di una eventuale finale in virtù del recente forfait di Novak Djokovic, che così come l’anno scorso ha preferito preservarsi in vista degli impegni di Roma e Roland Garros.

Notizie positive dunque per Carlos, che poco meno di una settimana fa nell’annunciare il suo forfait a Barcellona metteva in serio pericolo anche Madrid: "Il mio obiettivo è andare al Mutua Madrid Open ma al momento non mi è per niente chiaro se ce la farò.

Mi hanno detto alcune scadenze, che ho rispettato bene, ma non ho ancora avuto quel feeling che cercavamo.Non voglio avere fretta, non voglio dire che a Madrid sarò al 100%, anche se questa è la mia intenzione.

Ci alleneremo, faremo tutto ciò che è in nostro potere per rendere quelle sensazioni migliori e giuste per giocare una partita di tennis al 100%.Spero di potermi divertire con il pubblico di Madrid e giocare in casa, questo sarebbe molto importante per me.

Spero di vedervi tutti lì e di poter godere anche di tutto l'amore per Madrid. Spero che tutto vada per il verso giusto".