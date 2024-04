Atp Barcellona - Carlos Alcaraz annuncia il forfait: batosta per il ranking

Carlos Alcaraz ha scelto di non tornare in campo a Barcellona. La decisione ufficiale sulla partecipazione all'Atp 500 spagnolo ha lasciato non poco rammarico tra i fan, che erano pronti ad accoglierlo e a vederlo giocare in un torneo che ha già vinto due volte di fila.

Carlitos non sarà in campo e non difenderà dunque il titolo conquistato lo scorso anno, così come nel 2022, grazie alla vittoria in finale ai danni di Stefanos Tsitsipas. Un duro colpo per lo stesso giocatore, che ha confermato così di avere ancora problemi all'avambraccio destro: il 20enne si era fermato dopo Miami per questo infortunio, che lo aveva poi costretto a saltare l'appuntamento del Master 1000 di Monte-Carlo.

Ora un'altra pesante rinuncia per il nativo di Murcia, che avrà conseguenze ben più gravi dal punto di vista del ranking e, forse, del prosieguo della stagione sulla terra rossa.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! Champion en titre, Carlos Alcaraz déclare FORFAIT pour le tournoi ATP 500 de Barcelone la semaine prochaine. ❌🇪🇸



Deuxième forfait consécutif après le Masters 1000 de Monte-Carlo. 🤕 pic.twitter.com/gHKt7Bud28 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 14, 2024

Una batosta non da poco per il ranking

La prossima settimana Alcaraz vedrà diminuire di 500 punti il suo attuale bottino in classifica.

L'atleta allenato da coach Juan Carlos Ferrero perderà così ulteriore terreno dall'attuale numero 2 al mondo Jannik Sinner, che era già certo di arrivare agli Internazionali d'Italia come seconda principale testa di serie, oltre dalla vetta occupata sempre da Novak Djokovic.

Le possibilità di uscire dal Roland Garros da numero sono sempre meno per Carlitos, che deve cercare di mettersi subito alle spalle il problema fisico per poter prendere parte alla competizione di Madrid (anche in quell'occasione sarà campione in carica).