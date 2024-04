Carlos Alcaraz rischia di saltare altri tornei? Ecco quando sarà presa la decisione

Carlos Alcaraz non riuscirà neppure nel 2024 a vincere una partita nel Master 1000 di Monte-Carlo e a sfatare così il tabù. Anche quest'anno, così come accaduto nel 2023, il tennista spagnolo si è dovuto ritirare dal torneo del Principato di Monaco senza disputare neppure un match.

Una situazione che ha comunque portato l'iberico a non perdere punti e terreno nel ranking Atp, ma le sue attuali condizioni non possono che destare particolare preoccupazione ai fan. Secondo quanto riportato da Marca, Carlitos osserverà due giorni di completo riposo (martedì e mercoledì) e proverà a tornare ad allenarsi nella giornata di giovedì alla Ferrero Tennis Academy di Villena.

Il test sarà quasi determinante per comprendere se sarà ai nastri di partenza del '500' di Barcellona o sarà costretto a dare forfait anche per la prossima manifestazione in programma sulla terra battuta.

Dalla Spagna, infatti, sembra certo che la decisione definitiva sarà presa dal giocatore e dallo staff fra giovedì e venerdì.

Problemi all'avambraccio destro

Il fastidio che ha impedito ad Alcaraz di partecipare alla competizione di Monte-Carlo riguarda la zona dell'avambraccio destro.

Un problema fisico a cui prestare molta attenzione per evitare conseguenze ben più gravi. Osservando i punti che dovrà presto difendere, il numero 3 del mondo ha bisogno di recuperare in fretta dall'infortunio e presentarsi ai prossimi appuntamenti al massimo della forma.

Lo spagnolo sta entrando in uno dei momenti più importanti della sua stagione: infatti, dovrà difendere sia i 500 punti di Barcellona che i 1000 ottenuti a Madrid. La rinuncia al Conde de Godó complicherebbe sicuramente le possibilità di mettere pressione a Novak Djokovic per la prima posizione della classifica mondiale al Roland Garros, mentre rimescolerebbe ulteriormente le carte sulla lotta con Jannik Sinner per il numero 2.