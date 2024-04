Atp Monte-Carlo - Alcaraz si ritira dal torneo: un italiano accede al main draw

Alla fine, dopo aver testato le sue condizioni in allenamento, Carlos Alcaraz ha deciso di non partecipare al Masters 1000 di Monte-Carlo e alzare bandiera bianca a un giorno esatto dall'esordio con Felix Auger-Aliassime.

Erano già arrivate notizie non troppo positive sulle condizioni dello spagnolo, che si è allenato con una evidente fasciatura al braccio destro e senza la possibilità di poter spingere con il dritto. Come ha spiegato il diretto interessato, il tentativo di scendere in campo nel Principato non è andato a buon fine, perché ha preferito non rischiare di peggiorare la situazione in un momento così delicato e importante della stagione.

"Ho lavorato a Monte-Carlo e ho cercato di recuperare fino all'ultimo minuto da un infortunio al pronatore rotondo del braccio destro, ma non è stato possibile e non posso giocare!

Non vedevo davvero l'ora di giocare... Ci vediamo l'anno prossimo!" , ha scritto Alcaraz sul proprio account Twitter.

I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play!

🥲 I was really looking forward to playing... See you next year! @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/hQ8ANcAxPI — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 9, 2024