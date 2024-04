Atp Monte-Carlo - Preoccupano le condizioni di Alcaraz: lo spagnolo pensa al ritiro?

C’è sempre più preoccupazione sulle condizioni di Carlos Alcaraz in vista del suo (ipotetico) esordio contro Felix Auger-Aliassime al Master 1000 di Montecarlo. Dopo le immagini dell’allenamento di ieri, che lo ritraevano con un’evidente fasciatura all’avambraccio destro, nella seduta odierna il 20enne spagnolo ha colpito soltanto qualche palla prima col dritto, mostrando grosse difficoltà.

Un problema di cui il due volte campione slam non ha minimamente parlato in conferenza stampa, ma che continua a dargli problemi sul campo. A soli due giorni dal suo esordio al torneo del Principato, inizia ad aleggiare il sospetto sulla sua partecipazione.

Tutto dipenderà dall’ultimo giorno di allenamento, in programma martedì, in cui si conosceranno le reali condizioni fisiche, e che potrebbe portare Alcaraz ad un eventuale clamoroso ritiro.

🚨 Continuano a preoccupare le condizioni di Carlos Alcaraz:



Lo spagnolo, nell'allenamento odierno, è riuscito a colpire pochissimi dritti per un fastidio al braccio destro che continua a causargli problemi da giorni. Non sembra così utopica l'eventuale decisione di un ritiro… pic.twitter.com/MWQX71fcP0 — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) April 8, 2024

Le condizioni di Carlos Alcaraz e il possibile ritiro Continuerebbe così la maledizione per il giovane campione spagnolo al torneo di Montecarlo.

Dal suo avvento nel circuito Atp, Alcaraz ha giocato soltanto una partita nelle tre edizioni del Master 1000 monegasco, quando perse al secondo turno, nel 2022, 6-7 7-6 6-3 contro l’americano Sebastian Korda. Quella fu l’unica partita disputata sulla terra di Montecarlo dall’iberico, assente nelle edizioni 2021 e 2023.

Vista dunque la condizione non ottimale del 20enne murciano, è da considerare possibile un ritiro dal Master di Montecarlo, visti gli imminenti appuntamenti sulla terra spagnola di Madrid e Barcellona, sulla quale Alcaraz ha trionfato la scorsa stagione e difende ben 1500 punti Atp.

L’assenza di Carlitos liberebbe di un ostacolo più che ostico il lato di tabellone di Novak Djokovic, che avrebbe potuto affrontare lo spagnolo in un’eventuale semifinale. Si attendono dunque aggiornamenti nella giornata di martedì, per conoscere la scelta di Alcaraz ma soprattutto per capire la natura dei problemi al braccio che stanno condizionando uno dei tennisti più forti su questa superficie.