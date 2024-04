Carlos Alcaraz, nuovo messaggio a Jannik Sinner: le dichiarazioni

Il tour si è appena spostato dal cemento alla terra, ma è già ora di uno dei tornei più prestigiosi di questa superficie. È iniziato il Master 1000 di Montecarlo, con i primi match di qualificazione, e i big scaldano già i motori in vista del loro esordio.

Su tutti Carlos Alcaraz, considerato uno dei favoriti nei tornei della stagione sul rosso. Lo spagnolo ha conquistato sette dei 13 titoli in carriera su questa superficie, ma il suo rapporto col torneo del Principato è piuttosto complicato, avendo ottenuto come miglior risultato il secondo turno nel 2022 e non prendendo parte alle altre due edizioni da quando prende parte al circuito ATP.

In conferenza stampa, il 20enne murciano ha parlato della sua rivalità con Jannik Sinner e degli obiettivi per la sua stagione sul rosso.

Le parole di Carlos Alcaraz

Sul suo rapporto con il torneo monegasco, Alcaraz ha dichiarato: "Sono molto felice di essere qui a Monte-Carlo, è un torneo bellissimo.

L'ho visto molte volte da quando ero molto piccolo. Ho giocato solo una volta e non è andata molto bene nel 2022, ma non vedo l'ora di partecipare e di vedere come va. Spero di arrivare lontano, ai turni finali, ma è un torneo molto duro, con avversari molto complicati, quindi vedremo”.

L’ennesima sfida della saga che infiammerà i prossimi anni del tennis maschile potrebbe arrivare in finale a Montecarlo. "Ho giocato contro Jannik solo una volta sulla terra battuta e mi ha battuto, quindi non so cosa aspettarmi. È un giocatore incredibile su tutte le superfici, sull'erba, sul duro o sulla terra battuta.

Adatta il suo tennis molto, molto bene. Ogni volta che ci affrontiamo, indipendentemente dalla superficie, giochiamo un grande tennis, un grande match, quindi non so se la terra battuta mi avvantaggi o meno. È qualcosa che non ha importanza, non vedo l'ora di giocare contro di lui, vedremo se in questo torneo" ha dichiarato Alcaraz.

Sull’assenza di Rafa Nadal. "Non l'ho visto molto nei tornei, non abbiamo condiviso troppi eventi. Vorrei davvero vederlo in giro, a giocare i tornei, ma il fatto che non sia qui non cambia le cose per me. Non sono abituato a stare con lui, abbiamo condiviso pochi tornei.

Naturalmente, da appassionato di tennis, è un peccato che Rafa non giochi a Monte Carlo" ha commentato lo spagnolo, che sul possibile doppio alle Olimpiadi col 22 volte campione slam ha aggiunto:"È come un sogno, spero di giocare il doppio con lui alle Olimpiadi.

Mancano ancora 4 mesi e tutto può succedere. Per me sarebbe fantastico". Il 20enne ha concluso rivelando che la posizione di classifica è una cosa a cui non pensa. "Ovviamente essere numero uno o due è fantastico, ma essere secondo o terzo non cambia molto.

So che i giocatori davanti a me hanno quelle posizioni e devo lavorare per recuperarle, ma non gioco con meno pressione essendo due o tre. Mi sento allo stesso modo” ha chiosato il due volte campione slam.