Atp Monte-Carlo - Carlos Alcaraz, le insidie non mancano prima di Djokovic e Sinner

È uno dei più attesi sulla terra rossa. Carlos Alcaraz, dopo lo swing americano sul cemento soddisfacente per il trionfo collezionato a Indian Wells, è pronto a ripartire dal Master 1000 di Monte-Carlo.

Un appuntamento particolare per lo spagnolo: infatti, il 20enne attuale numero 3 del mondo non ha ancora vinto una partita nel torneo del Principato di Monaco e proverà a sfatare questo tabù nel 2024. L'unica partecipazione risale al 2022, in cui ha subito rimediato una battuta d'arresto per mano di Sebastian Korda.

Nella scorsa stagione l'iberico ha invece dato forfait, concentrandosi su Barcellona e Madrid (entrambi conquistati per la seconda volta consecutiva).

Il suo tabellone

Carlitos è finito nella parte di tabellone di Novak Djokovic, ancora a secco di titoli in questa annata e che ha spesso faticato nelle manifestazioni inaugurali sulla terra battuta.

Prima di un'ipotetica semifinale con il campione serbo, non mancheranno però le insidie per il nativo di Murcia. Dopo il 'bye' al primo turno, Alcaraz attenderà il vincente della sfida tra Felix Auger-Aliassime e un giocatore proveniente dalle qualificazioni (potrebbe essere anche un italiano, considerando i tanti che proveranno a entrare nel main draw fra sabato e domenica).

A seguire, al terzo round, dovrà fare attenzione al francese Ugo Humbert, particolarmente in fiducia in questo inizio di stagione. Lo spagnolo, ai quarti, potrà trovarsi di fronte Hubert Hurkacz o Casper Ruud, che ha cominciato molto bene sulla terra (attualmente in semifinale a Estoril) ed è sempre un pericolo su questa superficie.

Se supererà indenne questi ostacoli, si potrà presentare con grande ambizione alla fase finale della competizione: Alcaraz, sulla carta, dovrà battagliare prima con Nole e poi, in finale, con Jannik Sinner per conquistare il titolo di Monte-Carlo.