Dalla rivalità con Sinner ai record di Federer-Djokovic-Nadal: le parole di Alcaraz

"Conosciamo tutti le rivalità che hanno avuto Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Sappiamo che tutti e tre sono migliorati grazie a queste rivalità. Quello che hanno fatto è qualcosa fuori dall'ordinario.

Ho sempre detto che il mio obiettivo è provare a raggiungerli, provare a raggiungere quei numeri, perché bisogna sognare in grande. Numeri che sono ancora molto, molto lontani per me" . Carlos Alcaraz non ha mai nascosto le sue vere ambizioni e ha più volte sottolineato che proverà a battere i record siglati nel corso degli anni dai Big 3.

Lo spagnolo ha ricevuto da Re Filippo VI il premio Nazionale dello Sport e, nella speciale conferenza stampa, rivelato gli obiettivi a cui tiene di più.

Dai record di Federer, Djokovic e Nadal alla rivalità con Sinner: le parole di Alcaraz

Alcaraz dovrà sicuramente fare i conti con un'altra grande stella nei prossimi anni: Jannik Sinner è ormai entrato in quella dimensione che appartiene solo ai migliori.

I due hanno già catturato l'attenzione del pubblico e negli otto scontri diretti disputati nel circuito maggiore registrato un equilibrato 4-4. "Spero di poter avere una bella rivalità come le loro con Jannik Sinner.

So di poter migliorare basandomi su di lui e che riesce sempre a spingermi a dare il 100% " , ha confessato Alcaraz nelle parole riportate dal quotidiano spagnolo Marca. "Nei prossimi dieci anni spero di aver questo tipo di rivalità con lui" .

Alcaraz, dopo la sconfitta subita al Miami Open contro Grigor Dimitrov, tornerà in campo al Masters 1000 di Monte-Carlo. Quest'oggi verrà sorteggiato il tabellone principale dell'evento monegasco.