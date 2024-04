Carlos Alcaraz premiato da Re Felipe VI: "Sono preoccupato per Rafael Nadal"

Carlos Alcaraz ha ricevuto da Re Filippo VI il premio nazionale dello sport. Nella mattinata di giovedì 4 marzo, in Spagna, il tennista di Murcia è stato il grande protagonista della cerimonia organizzata dalla famiglia reale.

L'altra premiata, dalla Regina Letizia, è stata la triatleta Susana Rodriguez. Un riconoscimento importante per l'attuale numero 3 del mondo, che si sta preparando al debutto sul rosso in quel di Monte-Carlo la prossima settimana.

DIRECTO 📺 | Los reyes presiden la entrega de los Premios Nacionales del Deporte.



El tenista Carlos Alcaraz, Premio Rey Felipe

La triatleta Susana Rodríguez, Premio Reina Letizia https://t.co/rscwNdu0AB pic.twitter.com/SvYNDK7QSx — RTVE Noticias (@rtvenoticias) April 4, 2024

A seguito dell'evento, Carlitos ha parlato ai media del suo attuale momento e dei prossimi impegni in programma.

Nel corso della conferenza stampa l'iberico ha citato Rafael Nadal sulla possibilità di giocare con lui il doppio alle Olimpiadi di Parigi: "Al momento non so nulla delle sue condizioni, né di come sta. Essendo spagnolo e tennista seguace, ovviamente sono preoccupato.

Sui giochi vediamo come ci arriveremo io e lui, alla fine mancano ancora 4 mesi. Può succedere di tutto ma spero che possa succedere". Ora Carlos Alcaraz è pronto per i tornei sulla terra battuta, uno sicuramente in particolare: "Il Roland Garros è una competizione super speciale per gli spagnoli, per quello che Rafa ha ottenuto.

Per me sarebbe incredibile poterlo vincere, anche solo una volta. Sono in crescita: due anni fa quarti di finale; l'anno scorso semifinali... quest'anno proverò ad arrivare fino in fondo" ha dichiarato.