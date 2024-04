Jimmy Butler su Alcaraz: "Grazie a Carlos mi sono innamorato del tennis"

Quando il talento riconosce il talento. Durante lo spettacolare Master 1000 di Miami, che ha visto trionfare Jannik Sinner su Grigor Dimitrov, sono state tante le star del mondo dello sport, dello spettacolo e della musica che si sono alternate sugli spalti del Kaseya Center.

Tra gli ospiti d’onore, una presenza fissa nelle ultime due edizioni del torneo è stato il cestista dei Miami Heat Jimmy Butler, grande appassionato di tennis e amico di una stella del circuito, Carlos Alcaraz.

L’atleta americano, secondo quanto riportato dal quotidiano La Gazzetta dello Sport, presente sugli spalti insieme ad un altro campione dello sport come il calciatore Neymar, ha supportato il 20enne spagnolo, spendendo parole di stima nei suoi confronti.

Le parole di Jimmy Butler

Il campione Nba ha spiegato da cosa nasce la sua passione per il tennis, raccontando poi il suo rapporto col giovane due volte campione slam. "E’ fantastico vedere Carlos, anche se è sempre difficile fare il tifo per qualcuno piuttosto che per qualcun altro perché io rispetto davvero tutti in questo mondo del tennis… Certo, però, grazie ad Alcaraz mi sono innamorato del gioco e per questo sono diventato un suo superfan.

Amo come si prende cura di sé stesso, come non si arrende di fronte a nessuna pallina, sorridendo sempre a prescindere da tutto. Essere uno dei migliori al mondo aiuta a comportarsi così ma, per l'amor di Dio, Carlos è proprio una brava persona" ha dichiarato Butler.

I due atleti si sono conosciuti dal vivo in occasione dell’Open di Buenos Aires del febbraio 2023, torneo in cui lo spagnolo trionfò nella finale contro Cameron Norrie. Da quel momento è nato un rapporto di amicizia tra i due, che ha portato spesso l’americano a tifare, anche davanti alla televisione di casa, per il 20enne di Murcia, e lo stesso Alcaraz a far visita sul parquet al cestista dei Miami Heat.