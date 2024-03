Grigor Dimitrov svela la chiave per battere Carlos Alcaraz: "Ci ho sempre creduto"

© Al Bello/Getty Images

Un pazzesco Grigor Dimitrov, nella notte italiana, ha sconfitto il favorito numero uno per la vittoria del Miami Open Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha visto sfumare tutti i suoi sogni di ottenere il Sunshine Double dopo il trionfo a Indian Wells ma la scena, indubbiamente, se l'è presa il suo avversario: il giocatore bulgaro, con un livello di tennis incredibile (come l'inizio di stagione), ha saputo sorprendere il 20enne di Murcia e accedere alle semifinali del torneo.

Fra lui e il ritorno in top 10 nel ranking Atp, oltre all'atto conclusivo della competizione, c'è ora soltanto Alexander Zverev. "Non voglio dare un voto a come mi sento, perché venerdì ho un'altra partita.

Così è questo sport. Sei molto felice per questa vittoria ma devi concentrarti presto per un'altra sfida. Posso solo dire che sono orgoglioso di me stesso per aver giocato in modo così pulito durante tutta la gara" sono le parole espresse dal 32enne in conferenza stampa.

La tattica per battere Alcaraz

Dimitrov ha poi analizzato il confronto e svelato alcuni aspetti che ha sfruttato per mettere in difficoltà l'iberico, elogiandolo comunque per il gioco che continua a mostrare in campo: "Mi piace.

È uno dei giocatori più astuti che ci siano nel circuito. In certi momenti mi vedo riflesso in lui, così posso immaginare cosa potrebbe accadere, anche se non sempre accade. È molto esplosivo e devi sempre metterlo in una situazione scomoda.

A volte devi dare forza ai tuoi colpi per tenerlo a bada. Ciò è particolarmente delicato nei punti delicati. È come giocare al gatto e al topo per vedere chi colpisce per primo. Sono sicuro che anche lui si senta allo stesso modo.

Essendo così giovane, è un tennista molto completo. Puoi vedere tutte le cose che fa. Adoro il suo gioco, perché mi tiene sempre all'erta" ha rivelato.