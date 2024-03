Carlos Alcaraz: "Per me sarebbe incredibile completare il Sunshine Double"

© Megan Briggs/Getty Images

Solo undici giocatori nella storia del tennis maschile e femminile sono stati in grado di completare il famoso Sunshine Double. Imporsi a Indian Wells e Miami lo stesso anno è un'impresa riservata a pochi atleti. A realizzare l'impresa ci hanno pensato Roger Federer, Novak Djokovic, Pete Sampras, Andre Agassi, Jim Courier, Michael Chang, Marcelo Rios, Iga Swiatek, Steffi Graf, Kim Clijsters e Victoria Azarenka.

Il re del Sunshine Double è sicuramente Djokovic, capace di trionfare a Indian Wells e Miami nella stessa stagione per ben quattro volte, di cui tre consecutive tra il 2014 e il 2016. Nel 2011, primo anno in cui ha ottenuto la storica doppietta, il serbo ha sconfitto in entrambe le finali Rafael Nadal.

Carlos Alcaraz: "Sarebbe incredibile completare il Sunshine Double"

Quest'anno sarà Carlos Alcaraz ad avere la grande possibilità di entrare nel ristretto club. Lo spagnolo ci ha provato già nel 2023, quando ha conquistato il titolo al BNP Paribas Open e si è arreso in semifinale a Jannik Sinner al Miami Open.

Swiatek, da parte sua, proverà a confezionare il secondo Sunshine Double in carriera dopo quello registrato nel 2022. “Per me sarebbe incredibile. Non molti tennisti sono riusciti a completare il Sunshine Double" , ha dichiarato Alcaraz ai microfoni dell'ATP.

"Pochissimi giocatori ci sono riusciti e per me sarebbe qualcosa di molto grande essere uno dei tennisti in grado di vincere i Masters 1000 di Indian Wells e Miami nello stesso anno. Quindi ci proverò e non vedo davvero l’ora di iniziare qui a Miami.

Ovviamente lotterò per raggiungere l’obiettivo” . Il cammino di Alcaraz al Masters 1000 di Miami inizierà contro uno tra Aleksandar Vukic e Roberto Carballes Baena.