Carlos Alcaraz: "A Miami mi sento a casa. Sto lavorando sulla pazienza in campo"

Obiettivo back to back per Carlos Alcaraz, che reduce del successo a Indian Wells, è già arrivato a Miami per il secondo Master 1000 dello swing americano. Il tennista spagnolo ha ribaltato i pronostici, che vedevano l’imbattuto Jannik Sinner come favorito per il successo in California, e adesso darà la caccia al Sunshine Double.

Nella conferenza stampa di presentazione, il numero due del mondo ha parlato del suo periodo di forma e degli obiettivi per il torneo statunitense. Le parole di Carlos Alcaraz Nella passata edizione, la corsa di Alcaraz si fermò in semifinale per mano del rivale e amico italiano.

“Tornare a Miami è fantastico, mi sembra di giocare a casa. Mi piace stare qui e giocare qui. Qui mi sento molto bene e cerco di prenderlo come un vantaggio quando gioco, è speciale" ha dichiarato lo spagnolo.

Sul rapporto con il suo allenatore Juan Carlos Ferrero. "Juan Carlos significa molto per me, è un grande sostegno quando lo incontro nei tornei. Il suo sostegno è molto speciale. Abbiamo condiviso un lungo percorso insieme di sei anni, iniziato quando giocavo da juniores.

Ha fatto uno sforzo enorme viaggiando con me in quel periodo. Abbiamo fatto un buon lavoro insieme e passo molto tempo con lui dentro e fuori dai tornei. Abbiamo un ottimo rapporto sul piano professionale, ma anche su quello personale, dove ho imparato molto” ha spiegato il tennista iberico.

Alcaraz sta lavorando molto sulla pazienza. "È un aspetto su cui abbiamo lavorato. Sono un giocatore che ha un'ampia gamma di colpi e di repertorio, e questo a volte mi confonde e mi porta a non avere pazienza e ad avere troppa fretta nei colpi e nei punti.

Alla fine, questo non è molto positivo nel tennis. A Indian Wells credo di aver fatto abbastanza bene, ma dipende anche dall'avversario e dallo stile che ha. Bisogna adattarsi in un modo o nell'altro”. L’adattamento del suo gioco a Miami.

"Ci saranno piccoli aggiustamenti, ma alla fine il mio gioco è il mio gioco. Ho una gamma di colpi che mi permette in qualsiasi momento di essere più all'attacco o più in difesa, di giocare palle più piatte o più topspin.

Ho questa varietà che è anche positiva. Ci saranno piccoli aggiustamenti, ma non troppi" ha commentato il 20enne. Alcaraz ha infine analizzato il suo ultimo periodo, culminato con la vittoria a Indian Wells dopo le difficoltà sulla terra sudamericana.

"Venivo da alcune settimane difficili. A Buenos Aires non avevo trovato il ritmo o il gioco giusto. Quello che è successo poi a Rio con la caviglia... Sono stati giorni difficili, ma Indian Wells mi dà sempre sicurezza, pace ed è un posto dove amo stare.

E ovviamente per un tennista, o almeno per me, essere a proprio agio e tranquillo fuori dal campo è qualcosa di fondamentale per mostrare un buon gioco in campo. Indian Wells è il luogo perfetto per ritrovare se stessi, per stare tranquilli con la propria squadra, con la propria famiglia o per giocare a golf. Questo mi dà molta tranquillità, quindi in campo posso mostrare il mio buon gioco, pensare chiaramente ed è per questo che penso di aver disputato un buon torneo" ha concluso il due volte campione slam.