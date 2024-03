Atp Miami - Tabellone duro per Carlos Alcaraz: tanti pericoli prima di Jannik Sinner

© Matthew Stockman-Getty Images

Carlos Alcaraz va a caccia del Sunshine Double. Dopo una lunga astinenza, il tennista spagnolo è tornato al successo a Indian Wells e si è riconfermato campione al Master 1000 americano contro Daniil Medvedev, nel remake della finale della scorsa edizione.

Adesso Alcaraz vuole conquistare anche la Florida, entrando a far parte di una ristretta cerchia di giocatori capaci di vincere in successione i due Master dello swing statunitense. Sono soltanto dieci i tennisti e le tenniste capaci di ottenere questo risultato: Steffi Graff (due volte), Kim Clijsters e Victoria Azarenka le uniche tre donne; Jim Courier, Michael Chang, Pete Sampras, Marcelo Rios, Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic (in quattro occasioni) a livello maschile.

Per farlo però il 20enne murciano dovrà superare la concorrenza di Jannik Sinner e Daniil Medvedev, entrambi col dente avvelenato dopo le sconfitte nelle fasi finali di Indian Wells. Scopriamo il possibile cammino di Alcaraz al Master 1000 di Miami.

Il tabellone di Alcaraz a Miami: Medvedev in semifinale, Sinner nell’ultimo atto

Testa di serie numero uno, il due volte campione slam esordirà contro il vincente della sfida Vukic-Carballes Baena. Possibile ostacolo Gael Monfils poi al secondo turno, da non sottovalutare vista l’imprevedibilità del transalpino.

Agli ottavi il papabile avversario del campione spagnolo potrebbe essere uno tra Lorenzo Musetti, capace di battere Alcaraz nella finale di Amburgo del 2022, ed il padrone di casa Ben Shelton. Le insidie ai quarti di finale potrebbero arrivare da un rigenerato Grigor Dimitrov o il sempre pericoloso Hubert Hurkacz, mentre in semifinale lo sfidante dello spagnolo dovrebbe teoricamente arrivare dalla sfida tra Alexander Zverev e Holger Rune.

Per completare il Sunshine Double, Alcaraz dovrà infine probabilmente ripetere le prestazioni di Indian Wells contro uno tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Lo scorso anno Carlitos si fermò ai quarti, sconfitto dal tennista altoatesino, che in finale poi si arrese a Medvedev.