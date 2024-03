© Clive Brunskill/Getty Images

Erano trascorsi ben 245 giorni dall’ultimo titolo conquistato da Carlos Alcaraz a Wimbledon. Lo spagnolo ha decisamente bruciato le tappe nella sua carriera e ha forse rinviato quel naturale processo che porta un teenager a vivere più alti e bassi degli altri.

Considerando le alte aspettative generate nei suoi confronti, alcuni risultati raggiunti dal fenomeno di Murcia sono apparsi deludenti agli occhi degli appassionati. Alcaraz ha prodotto uno strano effetto e cancellato dalla mente di molte persone la sua età; tanto da lasciarsi probabilmente condizionare dai giudizi troppo severi espressi - anche da alcuni addetti ai lavori - sul suo conto.

Alla luce di queste importanti riflessioni, la difesa del titolo a Indian Wells rappresenta un traguardo speciale per Alcaraz, che ha risposta a modo suo: facendo parlare il campo. Lo spagnolo ha conquistato il quinto Masters 1000 in carriera: solo Rafael Nadal aveva realizzato tale impresa prima di compiere 21 anni.

Alcaraz: "È stato difficile ritrovare me stesso. Non mi divertivo più in campo"

"È ​​fantastico confermarsi campione, non è mai facile. Diventa ancora più difficile quando si tratta di difendere la vittoria in un Masters 1000.

Sono davvero felice di aver mostrato un ottimo tennis in questo torneo. È un posto davvero speciale per me. Sono contento di aver difeso il titolo a Indian Wells. Cosa ho imparato? Che puoi superare tutti i problemi, non importa quali siano.

Se credi in te stesso, hai un’ottima squadra e lavori duro, tutto può cambiare. Penso sia questa la lezione più importante che traggo da questo torneo" , ha detto un emozionato Alcaraz in conferenza stampa prima di soffermarsi sugli ultimi complicati mesi.

"Non è facile descrivere attraverso le parole quello che ho provato. Sono stati mesi davvero difficili per me. È stato difficile ritrovare me stesso. Non ero in campo negli ultimi due mesi, non mi divertivo più.

Significa molto per me vincere questo titolo, perché ho superato molti problemi sia dal punto di vista mentale che fisico. Non vincevo da Wimbledon, è un successo speciale. Non è solo una questione di risultati. Non importa se vinco o meno un torneo; si tratta di divertirsi giocando a tennis. Mi sono ritrovato in questo torneo" .