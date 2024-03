Alcaraz: "Porre fine alla striscia di Sinner è pazzesco, che rivalità la nostra"

© Matthew Stockman/Getty Images

Carlos Alcaraz ha fermato la striscia di vittorie di Jannik Sinner e per il secondo anno consecutivo ha raggiunto la finale ad Indian Wells. Dopo aver perso nettamente il primo set lo spagnolo ha reagito alla grande ed è riuscito a fermare la striscia di 16 vittorie quest''anno (19 complessive) dell'altoatesino, in momento comunque d'oro.

Nella conferenza stampa post partita Alcaraz ha rilasciato interessanti dichiarazioni parlando di questa vittoria: "Sono davvero felice di aver raggiunto un'altra finale, significa molto per me giocare ad un livello così alto.

Quella con Jannik è una bella rivalità e porre fine ad una striscia di vittorie come la sua è incredibile per me. Le ultime 48 ore tra api e pioggia? Ci stavamo ridendo su' con Jannik, vediamo cosa succederà domani.

È difficile cominciare la sfida e poi fermarsi, poi ricominciare, è stato difficile ma sono contento poi di come è andato il match. Non ho cominciato bene ma sono felice di aver vinto". Alcaraz ha parlato poi della crescita di Sinner negli ultimi mesi e si è parlato di questo possibile sorpasso, lo spagnolo ha chiarito: "Ogni volta che affronto Jannik mi innervosisco, questo è certo.

Devo giocare al 100 % se voglio batterlo, ma non pensavo al fatto che ero dietro nei precedenti. Ora siamo alla pari e quindi non dovrò pensare a questo. Allenamento prima del match con lui? Non è vero. Atmosfera? Beh è incredibile giocare con questa atmosfera, mi sentivo come se stessi giocando in casa eppure sono dall'altra parte del mondo.

Ogni volta che affronto Jannik penso che sia ad una lotta incredibile, è fantastico che il pubblico si diverta con noi". Atteggiamento diverso rispetto agli ultimi match contro Jannik? "Sono d'accordo con lui, ci siamo già affrontati un paio di volte e sappiamo come approcciare al match e alla partita.

Ogni match conosco meglio il mio avversario rispetto alle partite precedenti, stavolta è stata più lenta rispetto al passato, poi ovviamente non svelerò le mie tattiche, potremmo affrontarci di nuovo a Miami (sorride).

La presenza di Ferrero sugli spalti? Beh, Juan Carlos è molto importante per me. Ogni torneo che faccio con lui è speciale, ma mi fido di chiunque viene con me. A Melbourne ho avuto Samuel di cui mi fido al 100 % ed è un bravo coach. Con Ferrero è un lungo viaggio, stiamo insieme dal 2017".