Le prime parole di Carlos Alcaraz: "Felice di aver battuto Jannik Sinner"

Stavo commettendo troppi errori, cosa che non ti puoi permettere contro un tennista del calibro di Sinner” . Alcaraz ha posto fine all'imbattibilità stagionale di Sinner e nell'ultimo atto del torneo di Indian Well troverà uno tra Daniil Medvedev e Tommy Paul .

"Ho alzato il livello, ed ha funzionato davvero bene. Felice di aver battuto Jannik ed essere in finale a Indian Wells. Ho difeso e risposto meglio entrando di più negli scambi dal secondo set in poi. Abbiamo giocato tanti scambi lunghi.

Devi essere forte mentalmente se vuoi superare questi match in cui perdi il primo set contro un giocatore incredibile. Sono felice delle cose che ho fatto in campo dopo aver perso così il primo parziale" , ha spiegato Alcaraz nell'intervista post-partira rilasciata ai microfoni dell'ATP.

“Ho provato a restare forte mentalmente, ed è stato un fattore davvero importante in questa partita.

Alcaraz ha inoltre impedito a Sinner di compiere il sorpasso in classifica proteggendo la seconda posizione del ranking mondiale.

Sono undici le vittorie consecutive ottenute dal fenomeno di Murcia al BNP Paribas Open, che non si spingeva fino all’ultimo atto di un torneo dall’incredibile match perso ai danni di Novak Djokovic a Cincinnati.

Ad aggiudicarsi l’ottavo capitolo di quella che è già diventata un’appassionante rivalità è stato Carlos Alcaraz . Lo spagnolo è tornato a battere Jannik Sinner - il match è terminato con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-2 - a un anno di distanza dall’ultima volta ed è diventato il primo campione in carica in grado di raggiungere la finale al Masters 1000 di Indian Wells da Roger Federer nel 2018.

