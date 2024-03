© Matthew Stockman/Getty Images

Sarà difficile dimenticare quanto accaduto sullo Stadium 1 del BNP Paribas Open a pochi minuti dall'inizio del match tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Durante il secondo turno di battuta dello spagnolo, migliaia di api hanno improvvisamente invaso il campo e preso d'assalto soprattutto la spidercam e le altre telecamere presenti nell'impianto.

Alcaraz si è ritrovato improvvisamente insediato e non ha potuto fare altro che scappare per evitare il peggio. La partita è stata sospesa per quasi due ore e solo l'intervento dell'esperto Lance Davis - che è diventato già una star sul web - ha ristabilito la situazione.

Il racconto di Carlos Alcaraz: "Ho visto migliaia di api e ho cercato di scappare"

"Ho vinto il primo punto del terzo game della partita ed ero pronto a servire per quello successivo. Ho visto alcune api in giro, ma pensavo fossero poche, non troppe.

Ma ho guardato il cielo e ho visto migliaia di api che volavano, alcune si sono impigliate tra i miei capelli e venivano verso di me. È stato pazzesco. Ho provato a stargli lontano, ma era impossibile. Ho un po' paura di loro (ride, ndr) .

" , ha raccontato Alcaraz in conferenza stampa. "Quando siamo rientrati in campo, c'erano ancora alcune api nell'angolo. Non potevamo tornare a giocare. Durante il riscaldamento, ho visto diverse api intorno a me mentre colpivo la palla e non potevo restare concentrato.

Cercavo di stare lontano da loro e non pensavo alla palla. Ecco perché ci siamo fermati nuovamente. Dopo ci siamo riscaldati di nuovo e la situazione è rientrata: le api erano solo una o due. Ho provato a non pensare più alle api" .