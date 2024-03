Alcaraz sincero: "In questo momento Jannik Sinner è il migliore al mondo"

© Matthew Stockman/Getty Images

Era la sfida che tutti attendevano e alla fine ci sarà. La semifinale tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner vedrà opposti il campione in carica e il tennista azzurro, reduce da una serie incredibile di vittorie e uomo più in forma del momento.

Un match che varrà anche per la seconda posizione, Sinner in caso di vittoria effettuerà il sorpasso e diventerà il nuovo numero due. Nella conferenza stampa dopo la bella e netta vittoria su Alexander Zverev un Alcaraz molto soddisfatto ha parlato di questo e di molto altro, battendo un avversario che aveva vinto gli ultimi due precedenti, di pochi mesi fa: "Le api? Beh, è stata la sfida più insolita di tutta la mia carriera.

Non ho mai visto nulla del genere e ricorderò questo per tutta la carriera. Nel corso del match ho visto delle api, ho provato a stare lontano ma ce ne erano centinaia e alcune correvano verso di me, è stato tutto pazzesco.

Un po' mi sono spaventato, abbiamo sospeso match un paio di volte per questa situazione e solo dopo che sono andate ho pensato alla partita. La sfida con Sinner? Onestamente non so come mi avvicinerò al match ma in questo momento Sinner è senza dubbio il miglior giocatore al mondo.

Le dichiarazioni di Paul che parlava di Sinner che giocava n**o erano molto divertenti ma in realtà lui sta giocando un tennis incredibile. Mi piace vederlo giocare, sarà un duello difficile e potrò vedere a che punto sto e qual è il mio livello.

Nelle ultime due sfide contro di lui ho perso, so che dovrò cambiare qualcosa e vedremo come andrà. Sicuramente è la partita più difficile di quest'anno per me".