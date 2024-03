Carlos Alcaraz diventa "attore": sarà protagonista di una docuserie su Netflix

© Matthew Stockman/Getty Images

Il tennis raccontato da un’altra prospettiva. Prima gli indizi criptici con alcuni messaggi scritti sulla telecamera dopo i suoi successi, poi l’ufficialità attraverso un comunicato. Carlos Alcaraz sarà protagonista di una docuserie su Netflix, dedicata alle sue gesta e alla sua vita fuori dal campo.

“Alcaraz”, le cui riprese sono iniziate ad inizio mese durante il Netflix Slam (sfida di esibizione disputata a Las Vegas tra il giovane campione spagnolo e il connazionale Rafa Nadal), sarà registrata durante l’arco della stagione 2024, seguendo i risultati sportivi e la vita privata del 20enne murciano.

Il progetto è stato avviato dalla società di produzione Morena Films, nota per essere già in affari con Netflix per La Liga spagnola e per aver già collaborato per serie come Diablero e Two Catalonias.

Una scelta importante quella di Netflix, che ha scelto il giovane spagnolo, due volte campione slam, per raccontare il dietro le quinte dei tennisti professionisti. Nonostante la giovane età, Alcaraz vanta già 12 titoli Atp, oltre che collaborazioni milionarie con brand quali Nike, Rolex, Calvin Klein, Louis Vuitton e BMW.

Le parole di Carlos Alcaraz

In un recentemente comunicato, il tennista spagnolo ha annunciato ufficialmente la serie. “Sono molto felice di questa esperienza con Morena Films e Netflix. La gente potrà vedere tutto ciò che non si vede su un campo da tennis.

Penso che sia qualcosa di molto diverso. Spero che questa serie vi piaccia quanto piacerà a me” ha commentato Alcaraz, che ha poi pubblicato sui propri social un video in cui firma una telecamera scrivendo “Game, set, Netflix”.

Dopo le varie "anticipazioni" in questi giorni a Indian Wells, con le scritte sulla telecamera a fine partita, adesso arriva l'ufficialità:



Nel 2025 uscirà la docuserie di Carlos Alcaraz su Netflix.pic.twitter.com/zIApiLLdhP — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) March 14, 2024

L’ufficialità è arrivata però soltanto dopo alcune velate mosse pubblicitarie.

Prima il messaggio “See you soon” seguito da una N (probabilmente di Netflix), poi la frase “Tudum! Stay tuned!” con la prima parola che rappresenta un’onomatopea del suono caratteristico all’apertura della nota piattaforma di streaming.

Netflix è entrata con prepotenza nel mondo dello sport, con produzioni importanti nei motori, nel calcio, nel basket, nel football americano e nel golf.