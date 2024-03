© Clive Brunskill/Getty Images

Questa volta, Carlos Alcaraz non si è lasciato sorprendere dall'esplosività di Fabian Marozsan e ha vendicato la sconfitta subita agli Internazionali BNL d'Italia lo scorso anno. Una vittoria che gli permetterà di proseguire la difesa del titolo con l'obiettivo di confermarsi a Indian Wells e impedire a Jannik Sinner di effettuare il sorpasso in classifica.

All'altoatesino basterà raggiungere lo stesso risultato o fare meglio del diretto rivale per prendersi la seconda posizione del ranking mondiale.

Carlos Alcaraz: "Il mio idolo è Rafael Nadal, ma vorrei giocare come Roger Federer"

Dopo il match con Marozsan, Alcaraz ha rilasciato una interessante intervista a Tennis Channel.

Intervista in cui ha parlato del suo idolo Rafael Nadal e della profonda stime che nutre nei confronti di Roger Federer. "Come ho detto tante volte, il mio idolo è sempre stato Rafa, ma mi piacerebbe giocare come Federer.

Amo lo stile e l'eleganza che ha sempre mostrato in campo. Penso che il mio stile di gioco sia un po' più vicino a quello di Roger che a quello di Rafa. Lavorerò duramente per poter un giorno giocare come ha fatto lui.

Alcaraz contro Federer a Wimbledon? Sarebbe bello. Avrei voluto giocare contro di lui almeno una volta" . Alcaraz ha trattato anche il tema della popolarità. "A volte mi chiedo ancora: 'Cosa sta succedendo? ' . Sto cercando di gestire la fama nel modo più naturale possibile.

In ogni posto ci sono delle persone che mi riconoscono, ed è grandioso. Persone in tutto il mondo guardano le mie partite e mi supportano. A volte è difficile comprendere cosa stia davvero succedendo" .