Carlos Alcaraz: "La fiducia aumenta sempre di più, mi trovo bene in questo torneo"

Lo aveva battuto l'ultima volta nel 2023 e ora Carlos Alcaraz è riuscito a 'vendicarsi', lo spagnolo ha battuto con un doppio 6-3 Maroszan. Prestazione abbastanza solida e ora il campione spagnolo affronterà ai Quarti di finale Alexander Zverev, tennista che lo ha battuto in Australia.

Alcaraz ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "È stato un match quasi perfetto, poi è ovvio che posso sempre migliorare e fare meglio. Sono però contento del modo in cui affronto la partita, sono contento del modo in cui ho giocato e delle mie sensazioni.

Credo di essermi mosso bene e aver giocato con i tempi giusti, la mia fiducia sta aumentando e sono felice di aver giocato bene i punti importanti. Il match perfetto? Beh, diciamo nessun errore e solo vincenti (ride). Ovviamente scherzo, ma magari fare il minor numero di errori e avere una grande percentuale di prime, credo che potrebbe essere l'abbinamento perfetto.

Nuovo videogioco che vede anche me protagonista? Beh, ho giocato molto ai videogiochi nella mia infanzia e ancora ora è così, è divertente e diciamo che non vedo l'ora di giocare con il mio personaggio.

Nona vittoria consecutiva qui a Indian Wells? Penso che le condizioni qui si adattino bene al mio gioco, mi sento bene in campo e sto bene anche quando non gioco. Alla fine è importante per il tennista stare rilassato, qui mi rilasso giocando a golf.

Adoro giocare su questi campi e in questo torneo trovo grandi motivazioni". Alcaraz ha poi parlato del rapporto con i social media: "Ci sono diversi tennisti che ricevono un grande impatto da questo, anche ricevendo commenti cattivi e restano influenzati da tutto ciò.

Io cerco solo di non pensarci e non vedo ovviamente tutti i commenti. Ci sono cose che non possiamo affrontare e non siamo nella posizione di controllarle, io cerco solo di affrontarle nel miglior modo possibile".