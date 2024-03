Alcaraz: "Ho perso fiducia negli ultimi mesi, ma voglio continuare a migliorare"

© Clive Brunskill/Getty Images

"Mi sono sentito davvero bene in campo. Ho espresso un livello davvero alto, molto più alto rispetto al primo turno. Spero di continuare ad alzare il livello sempre di più" . Carlos Alcaraz ha trovato una delle migliori prestazioni in stagione e sullo Stadium 1 dell'Indian Wells Tennis Garden rifilato un sonoro 6-2, 6-3 a Felix Auger-Aliassime.

Lo spagnolo affronterà agli ottavi di finale Fabian Marozsan, che si è liberato in due set di Thiago Seyboth Wild in poco più di un'ora. Impossibile dimenticare la vittoria ottenuta dall'ungherese agli Internazionali BNL d'Italia nell'unico precedente tra i due.

"Dopo quella sconfitta ho provato brutte sensazioni. Volevo affrontarlo di nuovo. Non vedo l'ora di farlo in questo torneo" , ha commentato Alcaraz.

Carlos Alcaraz: "Sono stati mesi difficili e ho perso fiducia"

In conferenza stampa, Alcaraz ha provato a descrivere gli effetti che hanno avuto su di lui gli ultimi mesi.

L'ex numero uno del mondo ha vinto il suo utlimo titolo a Wimbledon e, nonostante abbia già superato ogni aspettativa considerando l'età, avvertito una pressione extra per dei risultati comunque positivi come i quarti di finale raggiunti in Australia.

"Sono stati mesi difficili per me, ho perso un po' di fiducia. Non dopo l’Australian Open, ma durante la trasferta sudamericana. Dopo Buenos Aires non ho giocato un buon tennis. Ho lottato in ogni allenamento per mantenere alta la fiducua.

Oggi è stata davvero una bella partita: dal primo all'ultimo punto a differenza dell'esordio. Sarà molto utile per la mia fiducia e per il mio tennis" , ha detto Alcaraz. "Difesa di un titolo così importante? La prima cosa che devi fare se vuoi difendere il titolo è dimenticare di aver vinto l'anno precedente.

Si tratta di essere te stesso, essere al 100% ogni giorno se vuoi ottenere buoni risultati. Non penso alla difesa del titolo, sono concentrato sulle cose da miglorare in partita" .