Carlos Alcaraz dà aggiornamenti sulla caviglia ma avverte: "Penso solo a una cosa"

© Matthew Stockman/Getty Images

È carico e ha tanta voglia di dimostrare ancora una volta le sue qualità in campo. Carlos Alcaraz si è presentato con il sorriso al media day del Master 1000 di Indian Wells, torneo di cui detiene attualmente il titolo per la grande vittoria conquistata lo scorso anno.

Il 20enne murciano non è sembrato così preoccupato per il problema fisico rimediato e le recenti sconfitte, anche a inizio 2024, che hanno lasciato perplessi più di qualche appassionato e tifoso spagnolo.

"È fantastico tornare. Sono molto felice di poter giocare di nuovo qui. Mi piacciono questi luoghi, sento molta pace ed è fantastico" ha esordito così davanti ai media in conferenza stampa, nelle parole riportate dal sito ufficiale dell'Atp Tour.

Dalle ambizioni al problema fisico

Il numero 2 del mondo, da difendere in queste settimane dall'assalto di Jannik Sinner, ha svelato le sue ambizioni senza nascondersi: "Sono venuto qui per difendere il trofeo. È difficile, ci sono i migliori tennisti del mondo e alcuni di loro stanno giocando un ottimo tennis in questa stagione.

So che sarà molto complicato ma sono qui per farlo. Mi sono sentito bene in allenamento" ha dichiarato. Inoltre, l'iberico non poteva che aggiornare sulle attuali condizioni della caviglia: "Tanti probabilmente stanno pensando alla mia caviglia, per vedere se sarò al 100% o no, ma mi sento meglio.

Vedremo come andrà il torneo, io sono qui per difendere il titolo e non penso ad altro che a questo" ha ribadito, sottolineando come abbia avuto sensazioni positive già durante la partita di esibizione a Las Vegas contro l'amico connazionale Rafael Nadal.

La stampa si è soffermata col giocatore della sua particolare caratteristica di sorridere molto in campo, anche nei momenti più difficili in campo: "La maggior parte delle volte sono concentrato su me stesso con la mia squadra.

Cerco di sorridere tutto il tempo, di fare battute fuori. Ciò mi permette di continuare a essere me stesso" ha concluso. Ci sarà subito un italiano sulla strada di Alcaraz in California: con la vittoria ai danni di Van Assche dopo due combattuti tie-break, Matteo Arnaldi si è infatti guadagnato la possibilità di sfidare il già due volte vincitore di trofei Slam.