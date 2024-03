La riflessione di Andre Agassi sulla maturazione di Carlos Alcaraz

© Marcelo Endelli/Getty Images

Sarà un Indian Wells piuttosto sentito quello appena iniziato per Carlos Alcaraz. Arrivato da campione in carica dopo il successo della passata edizioni in finale contro Daniil Medvedev, il tennista spagnolo dovrà guardarsi le spalle dalla furia di Jannik Sinner, assoluto dominatore del circuito in questo inizio di stagione.

Attuale numero due del mondo, il murciano è reduce dalla vittoria contro Rafa Nadal nel Netflix Slam, match di esibizione disputato a Las Vegas lo scorso 3 marzo. Alcaraz è ancora a caccia della prima gioia stagionale, un titolo che manca addirittura da quello vinto a Wimbledon a luglio.

In una recente intervista rilasciata a Tennis Majors, l’ex numero uno del mondo Andre Agassi ha parlato del momento del 20enne spagnolo, analizzando alcuni aspetti del suo gioco.

Le parole di Andre Agassi

L’ex tennista statunitense ha parlato del ritmo di gioco di Alcaraz.

"Mi piace molto il suo gioco in movimento, quando è in volo, la dinamica e la sua capacità di usare la geometria e il ritmo che può imprimere. A volte sono un po' preoccupato per lui quando è statico.

Quando i suoi piedi non devono muoversi più di tanto, a volte non sa dove indirizzare l'energia e si imposta un po' troppo presto, non ha la stessa convinzione nei suoi colpi quando può avere il controllo del punto" ha commentato Agassi.

L’8 volte campione slam ha poi manifestato qualche dubbio sul rendimento del tennista spagnolo, che ha sconvolto il circuito appena arrivato nel tour ma il quale gioco potrebbe diventare prevedibile per gli avversari.

"Se considero la capacità di Alcaraz di portare un tale vantaggio, sarà difficile per lui tenere le redini del gioco e non dover necessariamente fare più del necessario nella maggior parte dei suoi incontri.

Tutti i grandi capiscono su cosa si basa il loro gioco e si affidano a quello nei momenti più importanti. Mi chiedo ancora se Carlos abbia capito su cosa fare affidamento per creare una pressione costante sull'avversario che gli dia la più alta percentuale di chiusura del punto.

Può servire, fare una volée, far cadere la prima palla, può fare tutto questo" ha dichiarato lo statunitense, che ha infine concluso: "Lo troverà, ha solo 20 anni. Sarà bellissimo quando lo farà. Spero che lo faccia presto e spesso".