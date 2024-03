Carlos Alcaraz si aggiudica il "Netflix Slam" : battuto Nadal al super tie-break

© Chris Unger/Getty Images

L'evento di esibizione denominato "The Netflix Slam" non ha deluso le aspettative: Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, infatti, hanno regalato spettacolo presso la Michelob Ultra Arena al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas.

A vincere il match ci ha pensato il 20enne di El Palmar in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-4, 14-12. La bella notizia riguarda l'ottimo stato di forma in cui si è presentato Nadal in campo: una prestazione che lascia ben sperare in vista del Masters 1000 di Indian Wells e la stagione sulla terra battuta.

A partire meglio è stato Nadal, che ha brekkato il connazionale in apertura - sfruttando il doppio fallo - e guadagnato rapidamente il 3-0. Il 22 volte campione Slam ha espresso un alto livello di gioco e, durante il cambio campo sul 5-2, ha guardato il suo angolo e ammesso: "Molto meglio del previsto" .

Nadal non ha dovuto annullare palle break al servizio e ha portato a casa senza troppi patemi i due turni di battuta in cui ha ricorso ai vantaggi. Come accaduto nella prima frazione di gioco - questa volta a Nadal - un doppio fallo ha subito spostato gli equilibri.

Alcaraz ha giocato un brutto game quando ha servito per pareggiare i conti, ma sul 5-4 ha trasformato il set point con un dritto vincente. In un super tie-break dalle mille emozioni, Nadal non si è mai arreso e ha annullato cinque match point - uno dei quali con uno stratosferico passante con il dritto - ad Alcaraz. Al sesto tentativo, però, il più giovane numero uno della storia ha scritto la parola fine.