Carlos Alcaraz parla delle ultime sconfitte: "Nessun fallimento dopo Wimbledon"

Carlos Alcaraz non vede l'ora di divertirsi e giocare la partita di esibizione a Las Vegas contro Rafael Nadal. Nell'evento di presentazione prima della sfida, il talentuoso giocatore spagnolo ha parlato e rassicurato un po' i fan sulle attuali condizioni dopo l'infortunio rimediato all'Atp 500 di Rio de Janeiro: "La caviglia sta molto bene.

Il tempo è stato poco ma ho lavorato ogni giorno. Le sensazioni stanno migliorando" ha dichiarato nell'intervista riportata anche da Marca. Sulla battaglia che lo aspetta domenica 3 marzo: "È sempre bello, abbiamo avuto due belle battaglie e la prima meglio non ricordarsela" ha aggiunto sorridendo.

"È una buona preparazione per Indian Wells, vedremo cosa dobbiamo migliorare e qual è il nostro attuale livello".

Le parole di Carlos Alcaraz

Il 20enne di Murcia ha rivelato come gli sarebbe piaciuto trascorrere più momenti insieme al campione connazionale: "Tutte le esperienze personali che ho avuto con lui sono state incredibili.

Sarebbe stato fantastico passare più tempo con lui. Cerco sempre di godermi ogni giorno che lo incontro e di imparare il più possibile. Siamo colleghi e rivali". Carlitos ha poi riflettuto sul periodo che ha vissuto dopo la vittoria di Wimbledon, che non è stato soddisfacente rispetto ad altri dal punto di vista dei risultati: "Il tour americano che ho fatto dopo Londra non è stato affatto male.

La gente pensa che se non vinci i titoli è un male e non è così. Ho raggiunto i quarti di finale nel Master 1000 in Canada, la finale a Cincinnati contro Djokovic e le semifinali agli Us Open. Non devo abbassare il mio livello e la mia concentrazione.

Questa stagione sono partito con buone sensazioni in Australia, a Buenos Aires non mi sentivo al massimo e a Rio è stata una cosa inaspettata. Non vedo quello che è successo dopo Wimbledon come un fallimento o una frustrazione. Devo imparare dalle esperienze e dai momenti" ha concluso.