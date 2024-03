Ferrero: "Per Carlos Alcaraz è sempre emozionante affrontare Rafael Nadal"

© Clive Brunskill/Getty Images

È tutto pronto per l'evento di esibizione "The Netflix Slam" che vedrà come protagonisti Carlos Alcaraz e Rafael Nadal presso la Michelob Ultra Arena al Mandalay Bay Resort and Casino di Las Vegas. Entrambi potranno sfruttare l'occasione per testare le loro condizioni in vista del Masters 1000 di Indian Wells.

Alcaraz è reduce dalla distorsione alla caviglia subita al torneo ATP 500 di Rio de Janeiro; problema fortunatamente meno grave del previsto stando a quanto riferito dal diretto interessato. Nadal, da parte sua, ha rinunciato agli Australian Open a causa dell'infortunio muscolare avvertito al Brisbane International, dove ha giocato il suo ultimo match ufficiale.

Ferrero: "È sempre emozionante per Alcaraz affrontare Nadal"

Alcaraz, da buon spagnolo, è ovviamente cresciuto guardando le partite di Nadal. Affrontare il suo idolo, seppur in una esibizione, rappresenta comunque una grande emozione per lui.

"Giocare con Nadal emoziona sempre Alcaraz e sarà così anche a Las Vegas. Rafa è stato uno dei suoi idoli, probabilmente quello più importante, da quando ha iniziato a giocare a tennis. È sempre entusiasta di giocare contro Rafa, anche se in questo caso parliamo di una esibizione" , ha commentato Juan Carlos Ferrero in un'intervista rilasciata a Marca.

Alcaraz non vince un torneo da Wimbledon 2023: una statistica che non preoccupa il coach spagnolo. "Ha ottenuto buoni risultati. È stato un peccato non vincere Cincinnati perché mancava un solo punto. Agli US Open è arrivato in semifinale.

Quando giochi contro tennisti bravi è difficile vincere ogni torneo. Non tutti gli anni puoi conquistare sei o sette tornei, ma questo non significa che hai fallito. Michael Jordan e Tiger Woods non hanno vinto ogni anno l'anello o uno Slam. Non possiamo definire tutto come un fallimento" .